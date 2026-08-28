На выходных Украину накроет жара: где температура достигнет +32 °С

Люди на вулиці у спеку. Фото: Новини.LIVE

В субботу и воскресенье, 29–30 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Температура воздуха повысится до +32 °С, а местами на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами. Самая жаркая погода будет в центральных и южных областях.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Погода в Украине 29 августа

В большинстве областей в субботу ожидается малооблачная и сухая погода. Небольшие кратковременные дожди, местами с грозами, возможны только в западных регионах.

На западе ночью температура составит +10...+15 °С, днем — +25...+30 °С. На севере ночью ожидается +8...+13 °С, а днем воздух прогреется до +24...+29 °С.

Прогноз погодных условий на 29 августа. Фото: Meteoprog

В центральных областях температура ночью будет на уровне +12...+17 °С, днём — +26...+31 °С. На юге и в Крыму ночью прогнозируют +15...+20 °С, а днем — около +26...+31 °С.

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В восточных областях ночью будет +11...+16 °С, днём — +24...+29 °С.

Какая будет погода 30 августа

В воскресенье на западе Украины местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман.

На севере существенных осадков не ожидается, однако днём в Киевской и Черниговской областях местами могут пройти грозовые дожди.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа. Фото: Meteoprog

В центральных регионах будет сухо и малооблачно. Ночью температура составит +14...+19 °С, а днем — +27...+32 °С.

На юге и в Крыму осадков не прогнозируется. Ночью воздух прогреется до +15...+20 °С, днем — до +27...+32 °С.

В восточных областях также ожидается сухая погода. Температура ночью составит +11...+16 °С, а днем — +26...+31 °С.

Новини.LIVE сообщали, что метеорологи прогнозируют на осень чередование дождливых дней с прохладными, маловетреными ночами. Кроме того, в Украине ожидается немало густых туманов, которые могут заметно ухудшать видимость. Из-за этого на дорогах будет расти риск ДТП, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время поездок в условиях ограниченной видимости.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают, что сентябрь 2026 года не принесет длительных и экстремальных магнитных бурь. В то же время активность Солнца может вызывать отдельные геомагнитные возмущения.