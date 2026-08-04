Спека до +40°C: прогноз погоди в Україні від синоптика Діденко

Спекотна погода. Фото: Новини.Live

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

В Україні найближчими днями збережеться сильна спека — температура повітря місцями сягатиме +40 °C. Водночас уже наприкінці тижня синоптики прогнозують зміну погоди та прихід прохолоднішої повітряної маси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, передає Новини.Live.

Якою буде погода 5 серпня

За прогнозом Діденко, у середу, 5 серпня, в більшості областей України очікується суха та спекотна погода без опадів.

Максимальна температура повітря становитиме +32...+39 °C, а подекуди стовпчики термометрів можуть піднятися до +40 °C. За словами синоптикині, найближчими днями Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи.

У Києві 5 серпня також буде сонячно та без опадів. Вдень повітря прогріється до +35 °C.

Коли в Україні стане прохолодніше

За словами Діденко, спека почне відступати вже 7 серпня у західних областях. А 8–9 серпня свіжіша повітряна маса охопить більшість території України.

Разом зі зниженням температури очікуються дощі та грози, які принесуть більш комфортну погоду після кількох днів аномальної спеки.

Новини.LIVE інформували, що останній місяць літа в Україні очікується аномально теплим і посушливим. Через надходження гарячого повітря з південних регіонів температура в серпні може бути на 1–3 °С вищою за норму, а в окремі дні на півдні та сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +41 °С. Водночас місцями можливі різкі погодні зміни у вигляді сильних гроз і злив.

Новини.LIVE писали, що магнітні бурі виникають після сонячних спалахів і корональних викидів маси, якщо вони спрямовані у бік Землі. Саме тому метеозалежним людям радять стежити за оновленими прогнозами космічної погоди.