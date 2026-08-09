Спека до +34 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Люди на сапах. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода. На південному сході місцями можливі короткочасні дощі та грози, а температура вдень подекуди сягатиме +33 °С.

Про це пишуть Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру на 10 серпня

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей 10 серпня опадів не очікується. Водночас на південному сході країни вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. У західних областях прогнозують південний вітер із такою ж швидкістю.

Вночі температура повітря становитиме +11…+16 °С. На півдні та південному сході буде тепліше — +16…+22 °С.

Вдень температура коливатиметься в межах +24…+29 °С, а в південних та південно-східних областях повітря прогріється до +28…+33 °С.

Карта прогнозу погоди на 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Meteoprog на 10 серпня

За прогнозом Meteoprog, на початку другої декади серпня в Україні встановляться стабільніші погодні умови. Атмосферний тиск підвищиться, а опадів буде небагато — переважно очікуються малохмарна погода та лише поодинокі короткочасні дощі.

У понеділок, 10 серпня, антициклон забезпечить малохмарну погоду по всій території України. Опадів не прогнозують.

На Лівобережжі вітер буде північно-східним, 5–10 м/с, тоді як на решті території — змінних напрямків, 3–8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +12…+18 °С, а на узбережжі морів — до +20 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27…+32 °С, у південних та західних областях місцями повітря прогріється до +34 °С.

Новини.LIVE писали, що у серпні найсухіші та найспекотніші погодні умови очікуються у південних і східних областях України. У Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях у першій половині місяця температура повітря переважно триматиметься на рівні +36…+39 °С, а подекуди може підніматися до екстремальних +41 °С.

Новини.LIVE інформували, що у серпні періоди слабких і помірних геомагнітних коливань можливі 13–15 числа. Саме в ці дні очікується підвищена геомагнітна активність, однак такий прогноз є орієнтовним. Довгострокові розрахунки можуть змінюватися залежно від рівня сонячної активності.