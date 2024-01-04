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Спалах дифтерії на Київщині — є перший летальний випадок

4 січня 2024 16:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Спалах дифтерії на Київщині — є перший летальний випадок
Працівниця одного з інфекційних відділень. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Київській області зафіксували появу дифтерії. Внаслідок хвороби вже померла місцева мешканка. 

Про це повідомляє Центр Громадського здоров'я.

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Спалах дифтерії на Київщині

"У Київській області 73-річна жінка померла від дифтерії. 29 грудня 2023 року хвора була госпіталізована до лікарні, проте її життя не вдалось врятувати через довготривале самолікування й ускладнення, що виникли внаслідок хвороби. Також з'ясовано, що у померлої відсутні щеплення", — йдеться у повідомленні.

Спеціалістам Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб вдалося встановити, що з померлою перебувало у контакті двоє односельців та 11 медпрацівників. Наразі вони під медичним спостереженням, у них взято зразки для лабораторного дослідження.

У ЦГЗ закликали вакцинуватись для профілактики

Дослідники ЦГЗ встановили, що вакцинуватись від дифтерії кожні 10 років повинні не тільки діти, а й дорослі. Вакцина проти хвороби АДПм містить також протиправцевий компонент.

Як свідчать їхні дані, за минулий рік, згідно з Календарем профілактичних щеплень ревакцинацію від дифтерії отримали лише 47,8% від запланованої кількості дорослих, що недостатньо. Також у ЦГЗ наголосили, що щеплення АДПм безкоштовне, тому для вакцинації варто звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області медики зафіксували випадки кору. Водночас показник захворювань на грипо-вірусні інфекції у регіоні знизився на 8,8%. 

Водночас в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України. 

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