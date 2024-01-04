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Вспышка дифтерии в Киевской области — есть первый летальный случай

4 января 2024 16:29
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Илья Рябинин
редактор
Вспышка дифтерии в Киевской области — есть первый летальный случай
Работница одного из инфекционных отделений. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской области зафиксировано появление дифтерии. В результате болезни уже умерла местная жительница.

Об этом сообщает Центр Общественного здоровья.

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Вспышка дифтерии в Киевской области

"В Киевской области 73-летняя женщина умерла от дифтерии. 29 декабря 2023 года больная была госпитализирована в больницу, однако ее жизнь не удалось спасти из-за длительного самолечения и осложнений, возникших в результате болезни. Также установлено, что у умершей отсутствуют прививки", — говорится в сообщении.

Специалистам Киевского областного центра контроля и профилактики болезней удалось установить, что с умершей находились в контакте двое односельчан и 11 медработников. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, у них взяты образцы для лабораторного исследования.

В ЦОС призвали вакцинироваться для профилактики

Исследователи ЦОС установили, что вакцинироваться от дифтерии каждые 10 лет должны не только дети, но и взрослые. Вакцина против болезни АДПм содержит также противостолбнячный компонент.

Как свидетельствуют их данные, за прошлый год, согласно Календарю профилактических прививок, ревакцинацию от дифтерии получили лишь 47,8% от запланированного количества взрослых, что недостаточно. Также в ЦОС подчеркнули, что прививка АДПм бесплатна, поэтому для вакцинации следует обратиться к семейному врачу.

Напомним, что ранее в Одесской области медики зафиксировали случаи кори. В то же время показатель заболеваний вирусными инфекциями в регионе снизился на 8,8%.

В то же время в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Пирола". Три случая заболеваемости уже удалось обнаружить в двух областях Украины.

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