Сонце зробило дев'ять викидів: коли чекати магнітної бурі

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: ілюстративний колаж

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 29 червня, геомагнітне поле на нашій планеті буде у нормі, оскільки сонячна активність була низька. Попри те, що вчені помітили дев'ять спалахів класу С за попередню добу, синоптики погоди не передбачають виникнення потужних магнітних бур.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі в Україні 29 червня

Напередодні процеси на Сонці нарахували дев'ять спалахів класу С, які через свою слабку потужність не здатні спровокувати сильні магнітні бурі. Водночас є невеликий шанс для появи помірних спалахів класу М і ще меншу ймовірність виникнення екстремальних спалахів класу Х.

Прогноз магнітних бур з 29 червня до 2 липня. Фото: скриншот

Разом з тим є ризик, що в ніч проти 30 червня на планеті можливі середні магнітні бурі, які закінчаться ближче до ранку.

Для того, щоб уникнути чи мінімізувати вплив від магнітної бурі на організм, медики радять приділити увагу базовим правилам здорового способу життя.

Насамперед варто пити більше чистої води замість міцної кави, енергетиків чи алкогольних напоїв. Також краще обмежити споживання жирних, гострих та солоних страв. Це допоможе уникнути додаткового навантаження на серцево-судинну систему. Замість важкої фізичної роботи в такі дні краще регулярно прогулюватися на свіжому повітрі, уникати стресів та висипатися.

Новини.LIVE писали раніше, що аномальна спека, що охопила частину Європи та України, вбила десятки людей та навіть шкодить інфраструктурі. У німецькому Лейпцигу екстремальні температури вже призвели до критичних наслідків. Через розплавлення трамвайних колій влада була змушена зупинити рух електротранспорту до понеділка.

В Україні синоптики прогнозують 29 червня спеку до +38 °С. Подекуди можливі зливи з грозами, але загалом утримуватиметься спекотна задушлива погода.