Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 жовтня, метеозалежні можуть не хвилюватися через магнітні бурі, бо їх виникнення не прогнозується. За даними фахівців, сонячна активність залишається на низькому рівні, а уже зафіксовані спалахи не становлять жодної загрози для геомагнітного поля нашої планети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур в Україні на 27 жовтня

Протягом останніх 24 годин активність Сонця була на дуже низькому рівні. Загалом відбулося п'ять спалахів класу С та ще чотири, які фахівці класифікували як клас В. Науковці заспокоюють, що подібні явища є надзвичайно слабкими. Саме тому зафіксовані спалахи практично не відбиваються на Землі та не здатні спровокувати серйозних геомагнітних коливань.

Прогноз магнітних бур з 27 по 30 жовтня. Фото: скриншот

У вівторок, 27 жовтня, виникнення магнітних бур не очікується. Загальна сонячна активність і надалі зберігатиметься на низьких показниках. Що стосується геомагнітного поля нашої планети, то воно перебуватиме у тихому або ж дещо нестабільному стані, без різких стрибків напруженості.

Водночас експерти з космічної погоди залишають невелику ймовірність того, що на Сонці може статися трохи потужніший спалах класу М.

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Сонячна активність на 27 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 12

Новини.LIVE інформували, що у вівторок, 27 жовтня, в Україні утримається переважно суха погода. Дощі можливі лише в південних областях. Удень повітря прогріється до +18 °C, прохолодніше буде тільки в Карпатському регіоні.

За попередніми прогнозами синоптиків, початок листопада також буде помірно теплим із денною температурою до +12 °C. Проте вже із середини місяця очікується плавне похолодання.