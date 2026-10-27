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Солнце ведет себя очень спокойно: когда начнется магнитная буря

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27 октября 2026 11:31
Прогноз магнитных бурь на 27 октября: стоит ли ожидать шторма Новини.LIVE
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 октября, метеозависимые люди могут не беспокоиться из-за магнитных бурь, так как их возникновение не прогнозируется. По данным специалистов, солнечная активность остается на низком уровне, а уже зафиксированные вспышки не представляют никакой угрозы для геомагнитного поля нашей планеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь в Украине на 27 октября

В течение последних 24 часов активность Солнца была на очень низком уровне. Всего произошло пять вспышек класса С и еще четыре, которые специалисты классифицировали как класс В. Ученые уверяют, что подобные явления чрезвычайно слабы. Именно поэтому зафиксированные вспышки практически не сказываются на Земле и не способны вызвать серьезных геомагнитных колебаний.

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Прогноз магнитных бурь с 27 по 30 октября. Фото: скриншот

Во вторник, 27 октября, возникновения магнитных бурь не ожидается. Общая солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться на низком уровне. Что касается геомагнитного поля нашей планеты, то оно будет находиться в спокойном или несколько нестабильном состоянии, без резких скачков напряженности.

В то же время эксперты по космической погоде допускают небольшую вероятность того, что на Солнце может произойти немного более мощная вспышка класса М.

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Солнечная активность на 27 октября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 12

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 27 октября, в Украине сохранится преимущественно сухая погода. Дожди возможны только в южных областях. Днем воздух прогреется до +18 °C, прохладнее будет только в Карпатском регионе.

По предварительным прогнозам синоптиков, начало ноября также будет умеренно тёплым с дневной температурой до +12 °C. Однако уже с середины месяца ожидается плавное похолодание.

космос Солнце магнитные бури прогнозы погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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