Сонце попри затемнення не було надто активним: коли магнітні бурі

Головокружіння при магнітних бурях. Фото: Magnific

Альбіна Зарічна Редактор

У четвер, 13 серпня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься повністю спокійною, тому виникнення магнітних бур не прогнозується. Протягом останньої доби фахівці фіксували низьку сонячну активність. Хоча на Сонці й сталося кілька спалахів, вони належать до слабких класів і не загрожують самопочуттю метеозалежним особам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Прогноз магнітних бур в Україні 13 серпня

У четвер, 13 серпня, за оцінками фахівців, геомагнітне поле перебуватиме у спокійному стані, а ризик виникнення магнітних бур мінімальний.

Прогноз магнітних бур з 13 до 16 серпня. Фото: Солар Метео

Зниження геомагнітного напруження стало наслідком спаду процесів на самому світилі. За останні 24 години сонячна активність трималася на низькому рівні. Хоча протягом минулої доби дослідники й зареєстрували сім сонячних спалахів, з яких було чотири категорії В та три категорії С, жоден із них не здатен спричинити суттєвого впливу на нашу планету чи роботу технічних систем.

Сонячні шторми впродовж останнього тижня. Фото: Метео Агент

Сонячна активність на 13 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 17

При цьому науковці зберігають лише незначну ймовірність виникнення поодиноких слабких спалахів С-класу, які також не становлять загрози для геомагнітного фону Землі.

Як писали раніше Новини.LIVE, у серпні 2026 року загальна геомагнітна обстановка на Землі буде злебільшого стабільною. Втім, фахівці попереджають про окремі дні підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні сильні магнітні бурі.

Тим часом у четвер, 13 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. У більшості областей денна температура повітря становитиме від +21°C до +26°C.