Сонце готує сюрпризи: прогноз магнітних бур на 16 липня

Вплив магнітних бур на людину. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 16 липня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 16 липня

За прогнозом фахівців, у четвер геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Попри окремі зміни космічної погоди, суттєвих геомагнітних збурень не очікується.

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували два спалахи класу C, які вважаються слабкими та зазвичай не мають істотного впливу на геомагнітну ситуацію на Землі.

Водночас експерти допускають невелику ймовірність виникнення спалахів М-класу, які можуть спричинити незначні зміни космічної погоди.

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Прогноз сонячної активності на 16 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 10%;

ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 6.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Науковці поки не мають однозначних доказів того, що магнітні бурі безпосередньо погіршують самопочуття більшості людей. Водночас деякі дослідження свідчать, що під час сильних геомагнітних збурень метеочутливі люди та пацієнти із серцево-судинними захворюваннями можуть бути більш чутливими до змін навколишнього середовища.

У такі періоди лікарі радять дотримуватися режиму сну, достатньо відпочивати, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень та приймати призначені лікарем препарати.

Новини.LIVE писали, що у липні очікуються дві потужні магнітні бурі. У другій половині липня будуть помірні магнітні бурі, що можуть супроводжуватися безсонням, підвищеною дратівливістю, сонливістю та загальною слабкістю. Наприкінці другої декади липня прогнозують нестабільний геомагнітний шторм, інтенсивність якого періодично змінюватиметься, тому лікарі рекомендують уникати перевтоми.

Новини.LIVE інформували, що найближчими днями в Україні очікується підвищення температури повітря до +29 °C. Кількість опадів зменшиться, а в більшості регіонів встановиться суха погода. Синоптики радять не нехтувати захистом від ультрафіолетового випромінювання під час перебування на сонці.