Солнце готовит сюрпризы: прогноз магнитных бурь на 16 июля

Влияние магнитных бурь на человека. Коллаж: Новини.LIVE

В четверг, 16 июля, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле будет находиться на уровне от спокойного до нестабильного, а солнечная активность останется низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 16 июля

По прогнозу специалистов, в четверг геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Несмотря на отдельные изменения космической погоды, существенных геомагнитных возмущений не ожидается.

В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали две вспышки класса C, которые считаются слабыми и обычно не оказывают существенного влияния на геомагнитную обстановку на Земле.

В то же время эксперты допускают небольшую вероятность возникновения вспышек М-класса, которые могут вызвать незначительные изменения космической погоды.

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Прогноз солнечной активности на 16 июля:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 10%;

вероятность вспышки Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 6.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Ученые пока не имеют однозначных доказательств того, что магнитные бури напрямую ухудшают самочувствие большинства людей. В то же время некоторые исследования показывают, что во время сильных геомагнитных возмущений метеочувствительные люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут быть более чувствительны к изменениям окружающей среды.

В такие периоды врачи советуют соблюдать режим сна, достаточно отдыхать, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок и принимать назначенные врачом препараты.

Новини.LIVE сообщали, что в июле ожидаются две мощные магнитные бури. Во второй половине июля будут умеренные магнитные бури, которые могут сопровождаться бессонницей, повышенной раздражительностью, сонливостью и общей слабостью. В конце второй декады июля прогнозируется нестабильный геомагнитный шторм, интенсивность которого будет периодически меняться, поэтому врачи рекомендуют избегать переутомления.

Новини.LIVE писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха до +29 °C. Количество осадков уменьшится, а в большинстве регионов установится сухая погода. Синоптики советуют не пренебрегать защитой от ультрафиолетового излучения во время пребывания на солнце.