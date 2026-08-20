Сонце готує нові спалахи: прогноз магнітних бур

У жінки головний біль. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У четвер, 20 серпня, магнітосфера знаходиться у збудженому стані, проте на Землі магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби активність Сонця була на низькому рівні, хоч і відбулись шість спалахів класу С — вони суттєво не впливають на Землю.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

Чи будуть магнітні бурі 20 серпня

Протягом останніх 24 годин сонятна активність була на низькому рівні. За цей період на Сонці зафіксували шість спалахів класу С, але такі спалахи зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

У четвер, 20 серпня, геомагнітне поле може коливатися від спокійного до активного рівня. Водночас імовірність виникнення магнітної бурі залишається невисокою.

Сонячна активність на 20 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму –1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 26

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей. Можливі прояви: головний біль, втома, порушення сну, загальне погіршення самопочуття.

Проте, оскільки на 20 серпня сильних геомагнітних проявів не прогнозують, день очікується переважно спокійним із періодами підвищеної активності магнітносфери.

Новини.LIVE писали, що у найближчі дні територію України накриють сильні зливи, потужні грози, град і шквали вітру до 20 м/с, а також температурні перепади. Проте, наприкінці тижня, у суботу, 22 серпня, локальні короткочасні дощі повернуться до західних областей, тоді як на решті території буде суха сонячна погода.

Новини.LIVE інформували, що в серпні можуть бути окремі періоди сонячної активності, яких варто остерігатись. Очікувалось, що вони можуть супроводжуватись короткочасними планетарними збуреннями різної сили.