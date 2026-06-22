Сонце дало спалах М2,6: прогноз магнітних бур сьогодні

Вплив Сонця на самопочуття. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Земна магнітосфера у понеділок, 22 червня, не зазнає серйозних змін, сонячна активність знизиться до мінімуму, тож магнітні бурі не потривожать планету. Водночас науковці попереджають про ймовірність радіаційного шторму, який може з'явитися унаслідок зафіксованого напередодні сонячного спалаху класу М2,6.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на прогноз фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі 22 червня в Україні

Протягом минулої доби астрофізики фіксували помірний рівень активності Сонця. На поверхні утворилося загалом дев'ять викидів енергії різної інтенсивності: три спалахи класу В та чотири класу С. Втім, вони є надто слабкими, аби бодай якось вплинути на процеси навколо нашої планети. Однак увагу фахівців привернули ще два вибухи, які належать до середньої з великих категорій класу М.

Найсильнішим із цієї серії виявився сонячний спалах із показником М2,6. Такі явища здатні провокувати сонячні радіаційні шторми. Крім того, викид енергії подібної потужності може призвести до виникнення невеликих радіоперешкод.

Прогноз магнітних бур з 22 до 25 червня. Фото: скриншот

За прогнозами фахівців з 22 по 25 червня жодних суттєвих магнітних бур не очікується, бо стан геомагнітного поля буде на спокійному рівні.

Новини.LIVE писали, що синоптики дали детальний прогноз погоди для нашої країни на понеділок, 22 червня. На всій території України очікується мінлива хмарність. Практично всюди, за винятком південних та східних областей, пройдуть короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться літніми грозами та поривами вітру.

Тим часом у Європі прогнозують аномальну спеку. Подекуди стовпчики термометрів зафіксувалися на рівні +34...+35 °C. Водночас пекельна спека охопила Західну Європу, де Іспанія, Португалія та Франція розжарилися до аномальних +45 °C.