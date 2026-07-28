Сонце активізувалося: який прогноз магнітних бур на сьогодні

У чоловіка болить голова, магнітні бурі. Фото: Reuters, APA. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 28 липня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Водночас сонячна активність залишається помірною, а фахівці допускають можливість нових спалахів на Сонці.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Якою буде сонячна активність

За даними прогнозу, протягом останньої доби на Сонці зафіксували два спалахи класу М, найбільший із яких — М3,2. Також відбулося чотири спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю.

Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю. Спалах рівня М3,2 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети. Також не виключають виникнення сонячного радіаційного шторму.

Прогноз магнітних бур на 28 липня

Очікується, що геомагнітне поле у вівторок буде нестабільним — від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак існує ймовірність нових спалахів М-класу.

Ймовірність геомагнітних явищ:

малий геомагнітний шторм — 10%;

великий геомагнітний шторм — 10%;

спалах на Сонці М-класу — 45%;

спалах на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям наразі становить 40.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей. У періоди підвищеної сонячної активності медики радять уважніше стежити за станом здоров’я, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями.

Попередження про геомагнітні явища допомагають заздалегідь врахувати можливі фактори ризику та підготуватися до змін сонячної активності.

У жінки головна біль. Фото: Reuters

Новини.LIVE писали, що синоптики Укргідрометцентру повідомили прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 липня. Очікується мінлива хмарність і поступове потепління, однак у деяких регіонах можливі короткочасні дощі, грози, місцями град та пориви вітру до 20 м/с.

Новини.LIVE інформували, що Наталка Діденко повідомила, що у середу, 29 липня, в окремих областях України очікуються короткочасні дощі та грози. Водночас більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому погода буде переважно сухою та комфортною.