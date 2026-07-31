Сонячна активність зростає: чи буде магнітна буря

У жінки головний біль, космос. Фото: Reuters/news.d.ua. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У п'ятницю, 31 липня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Водночас геомагнітне поле може змінюватися від спокійного до активного рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Якою буде сонячна активність 31 липня

За інформацією фахівців, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні. На Сонці зафіксували три спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на геомагнітну ситуацію на Землі.

У п'ятницю, 31 липня, очікується, що геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Водночас імовірність сильних магнітних бур залишається низькою.

Сонячна активність на 31 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 50

У жінки головний біль. Фото: Reuters

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей. У такі дні деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску або порушення сну. Саме тому прогнози космічної погоди допомагають заздалегідь оцінити можливі ризики для здоров'я.

Новини.LIVE інформували, що синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 31 липня. Останній день липня буде теплим, із невеликою хмарністю та без опадів.

Новини.LIVE писали, що за прогнозом синоптиків, останній день липня в Україні мине під впливом антициклону, який забезпечить суху та спокійну погоду. Водночас із Західної Європи надходитиме тепліше повітря, через що температура повітря підвищиться.