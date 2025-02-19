Дмитро Соломчук пояснив, як Україна може експортувати яйця у США

Член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Фото: скриншот

Член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук переконаний, що Україна могла б постачати яйця до Сполучених Штатів. Він висловив думку, що для цього можна було б розробити певну урядову ініціативу.

Таку думку Соломчук висловив в ефірі Новини.LIVE у вівторок, 18 лютого.

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"По яйцях ми в свій час були одним з найбільших виробників у світі", — зазначив Соломчук.

Він додав, що після повномасштабного вторгнення обсяг експорту яєць значно знизився, проте зараз він починає відновлюватися. Передусім яйця експортуються до країн Європейського Союзу.

"Я впевнений, що якби знадобилося, то українські фермери б відгукнулися і надали Америці яйця", — зазначив експерт.

Соломчук також повідомив, що сучасні технології дають можливість збільшити кількість яєць. Експерт зазначив, що якщо американці створять належні умови, то експорт українських яєць до їхньої країни може бути дуже вигідним для обох сторін.

Експерт нагадав, що існує урядова ініціатива про постачання яєць до країн Африки та Близького Сходу. Створити подібну ініціативу для постачання яєць до США цілком реально.

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE раніше знаходила нефасовані курячі яйця у "Варусі" за дуже низькою ціною — 2,99 грн/шт. Акція спричинила справжній ажіотаж у супермаркеті, споживачі стояли в черзі, аби встигнути купити товар.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп обурився зростанням цін на харчові продукти, зокрема на курячі яйця та бекон, які подорожчали у 2-3 рази.