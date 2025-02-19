Дмитрий Соломчук объяснил, как Украина может экспортировать яйца в США

Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. Фото: скриншот

Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук убежден, что Украина могла бы поставлять яйца в Соединенные Штаты. Он выразил мнение, что для этого можно было бы разработать определенную правительственную инициативу.

Такое мнение Соломчук высказал в эфире Новини.LIVE во вторник, 18 февраля.

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Экспорт яиц из Украины

"По яйцам мы в свое время были одним из крупнейших производителей в мире", — отметил Соломчук.

Он добавил, что после полномасштабного вторжения объем экспорта яиц значительно снизился, однако сейчас он начинает восстанавливаться. Прежде всего яйца экспортируются в страны Европейского Союза.

"Я уверен, что если бы понадобилось, то украинские фермеры бы откликнулись и предоставили Америке яйца", — отметил эксперт.

Соломчук также сообщил, что современные технологии дают возможность увеличить количество яиц. Эксперт отметил, что если американцы создадут надлежащие условия, то экспорт украинских яиц в их страну может быть очень выгодным для обеих сторон.

Эксперт напомнил, что существует правительственная инициатива о поставках яиц в страны Африки и Ближнего Востока. Создать подобную инициативу для поставок яиц в США вполне реально.

Напомним, редакция Новини.LIVE ранее находила нефасованные куриные яйца в "Варусе" по очень низкой цене — 2,99 грн/шт. Акция вызвала настоящий ажиотаж в супермаркете, потребители стояли в очереди, чтобы успеть купить товар.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп возмутился ростом цен на продукты питания, в частности на куриные яйца и бекон, которые подорожали в 2-3 раза.