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Солдати КНДР голодують в Росії — подробиці від ГУР

4 грудня 2024 12:14
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Військові КНДР у Росії — північнокорейські солдати жаліються на голод
Солдати армії КНДР. Фото: агентство KCNA
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У військах Північної Кореї, які перебувають у Курській області Росії, зростає невдоволення через нестачу їжі. Москва відправила генерала для розв'язання цієї проблеми, який розпорядився видати їм додаткові пайки.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у Telegram у середу, 4 грудня.

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Північнокорейським військовим не вистачає їжі на фронті. Фото: ГУР

У військах КНДР, які перебувають у Курській області Росії, зросло невдоволення через недостатній обсяг їжі на фронті. Військові Північної Кореї скаржаться на нестачу продуктів, що стало причиною великого розчарування серед солдатів.

Головне управління розвідки України повідомило, що для того, аби розв'язувати проблему, Росія направила до Курської області заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського військового округу, генерал-майора Мєвлютова.

"На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ", — йдеться у повідомленні. 

Війська КНДР на Курщині

За даними ГУР, країна-агресор подовжує процес розгортання північнокорейського контингенту. 

Зазначається, що військових 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині. Зокрема, до таких підрозділів належать 22-й мотострілецький полк, 810-та окрема бригада морської піхоти та згадана вище 11-а ОДШБр.

Солдати КНДР голодують в Росії — подробиці від ГУР - фото 2
Допис ГУР МО України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню, які несуть серйозну загрозу для Харкова, оскільки стріляють на відстань до 60 км.

Раніше ми писали про те, що команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. 

КНДР війна в Україні ГУР Росія Курська область Північна Корея

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