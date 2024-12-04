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Солдаты КНДР голодают в России — подробности от ГУР

4 декабря 2024 12:14
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Военные КНДР в России — северокорейские солдаты жалуются на голод
Солдаты армии КНДР. Фото: агентство KCNA
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В войсках Северной Кореи, находящихся в Курской области России, растет недовольство из-за недостатка пищи. Москва отправила генерала для решения этой проблемы, который распорядился выдать им дополнительные пайки.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в Telegram в среду, 4 декабря.

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Северокорейским военным не хватает еды на фронте. Фото: ГУР

В войсках КНДР, которые находятся в Курской области России, возросло недовольство из-за недостаточного объема пищи на фронте. Военные Северной Кореи жалуются на нехватку продуктов, что стало причиной большого разочарования среди солдат.

Главное управление разведки Украины сообщило, что для того, чтобы решить проблему, Россия направила в Курскую область заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа, генерал-майора Мевлютова.

"На месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ", — говорится в сообщении. 

Войска КНДР в Курской области

По данным ГУР, страна-агрессор продолжает процесс развертывания северокорейского контингента. 

Отмечается, что военных 92-й и 94-й бригад спецназначения КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, которые участвуют в боевых действиях на Курщине. В частности, к таким подразделениям относятся 22-й мотострелковый полк, 810-я отдельная бригада морской пехоты и упомянутая выше 11-я ОДШБр.

Солдаты КНДР голодают в России — подробности от ГУР - фото 2
Сообщение ГУР МО Украины. Фото: скриншот

Напомним, Северная Корея передала России самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, которые несут серьезную угрозу Харькову, поскольку стреляют на расстояние до 60 км.

Ранее мы писали о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ином.

КНДР война в Украине ГУР Россия Курская область Северная Корея

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