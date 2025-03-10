Бойові виплати військовим — командир незаконно нараховував гроші

Працівник ДБР спілкується з військовим. Фото: Державне бюро розслідувань

Командиру військової частини з Київщини повідомили про підозру через незаконне нарахування бойових виплат підлеглим. Збитки державі склали понад 7,1 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в понеділок, 10 березня.

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Як зазначають в ДБР, командир військової частини з Київської області недбало поставився до своїх обов'язків. Посадовець не перевіряв підстави для нарахування бойових виплат військовим, які були в його підпорядкуванні.

"Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань", — зазначає ДБР.

Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Відтак, військовослужбовцям безпідставно нарахували мільйони гривень бойових доплат. Внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на понад 7,1 млн гривень.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили командира батальйону однієї з військових частин, який за гроші залишав військових служити в тилу. Крім того, деякі підлеглі працювали на його будівництві.

У Тернопільській області судили офіцера. Посадовець приховував від командира факти пияцтва у війську, а його підлеглі отримували премії.