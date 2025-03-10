Боевые выплаты военным — командир незаконно начислял деньги

Работник ГБР общается с военным. Фото: Государственное бюро расследований

Командиру воинской части из Киевской области сообщили о подозрении из-за незаконного начисления боевых выплат подчиненным. Убытки государству составили более 7,1 млн гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в понедельник, 10 марта.

Читайте также:

Незаконно начисляли выплаты военным

Как отмечают в ГБР, командир воинской части из Киевской области небрежно отнесся к своим обязанностям. Чиновник не проверял основания для начисления боевых выплат военным, которые были в его подчинении.

"Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях и не выполняли специальных или боевых задач", — отмечает ГБР.

Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Следовательно, военнослужащим безосновательно начислили миллионы гривен боевых доплат. В результате таких действий должностного лица государству нанесен ущерб на более 7,1 млн гривен.

Напомним, ранее на Закарпатье разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который за деньги оставлял военных служить в тылу. Кроме того, некоторые подчиненные работали на его строительстве.

В Тернопольской области судили офицера. Чиновник скрывал от командира факты пьянства в войске, а его подчиненные получали премии.