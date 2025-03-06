В тилу за гроші — комбат організував схему для військових

Затримання командира батальйону. Фото: ДБР

Командир батальйону однієї з військових частин на Закарпатті брав гроші з військовослужбовців, аби ті могли залишитись служити в тилу. ДБР завершило досудове розслідування щодо нього. Обвинувальний акт направили до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у четвер, 6 березня.

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Працівники ДБР разом з СБУ викрили зловмисника у вересні 2024 року. Тоді частина особового складу повинна була виїхати в зону бойових дій. Аби уникнути цього, командир запропонував військовим заплатити. Тоді вони змогли б залишитися в тилу й охороняти об'єкти критичної інфраструктури на заході України.

"Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1 тис. 300 доларів США за включення його до списку "тиловиків". Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які вилучили в командира. Фото: ДБР

Посадовець вирішив також залучити до співпраці начальника штабу. Він запропонував йому 5 тис. доларів США за затвердження списку тих, хто залишиться в тилу. Начштабу діяв у взаємодії з правоохоронцями.

Крім того, командир батальйону ще використовував підлеглих для будівельних робіт. З липня по вересень 2024 року троє чоловіків замість охорони мостів на Закарпатті працювати на будівництві на земельній ділянці комбата в Ужгороді.

Чоловікова обвинувачують в одержанні та наданні неправомірної вигоди, а також у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ДБР розпочало розслідування щодо обстрілу полігону в Дніпропетровській області. Росіяни вдарили під час шикування українських військових.

Також ДБР викрило схему посадовців командування одного з родів військ ЗСУ. Військові організували схему оновлення військово-облікових даних у ТЦК.