В тылу за деньги — комбат организовал схему для военных

Задержание командира батальона. Фото: ГБР

Командир батальона одной из воинских частей на Закарпатье брал деньги с военнослужащих, чтобы те могли остаться служить в тылу. ГБР завершило досудебное расследование в отношении его. Обвинительный акт направили в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в четверг, 6 марта.

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Работники ГБР вместе с СБУ разоблачили злоумышленника в сентябре 2024 года. Тогда часть личного состава должна была выехать в зону боевых действий. Чтобы избежать этого, командир предложил военным заплатить. Тогда они смогли бы остаться в тылу и охранять объекты критической инфраструктуры на западе Украины.

"Правоохранители задокументировали получение от одного из подчиненных 1 тыс. 300 долларов США за включение его в список "тыловиков". Платили за место в роте охраны и другие военнослужащие", — говорится в сообщении.

Деньги, которые изъяли у командира. Фото: ГБР

Чиновник решил также привлечь к сотрудничеству начальника штаба. Он предложил ему 5 тыс. долларов США за утверждение списка тех, кто останется в тылу. Начштаба действовал во взаимодействии с правоохранителями.

Кроме того, командир батальона еще использовал подчиненных для строительных работ. С июля по сентябрь 2024 года трое мужчин вместо охраны мостов на Закарпатье работать на строительстве на земельном участке комбата в Ужгороде.

Мужчину обвиняют в получении и предоставлении неправомерной выгоды, а также в превышении служебных полномочий. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее ГБР начало расследование относительно обстрела полигона в Днепропетровской области. Россияне ударили во время построения украинских военных.

Также ГБР разоблачило схему должностных лиц командования одного из родов войск ВСУ. Военные организовали схему обновления военно-учетных данных в ТЦК.