Солдат самовільно залишив частину і повернувся додому — як його покарав суд

Військовий у полі. Ілюстративне фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На Буковині солдат самовільно залишив частину та поїхав додому, де працював на роботі та жив на власний розсуд. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Новоселицького районного суду Чернівецької області зазначається, що у квітні 2023 року курсант ЗСУ самовільно залишив військову частину та поїхав додому, де проводив службовий час на власний розсуд.

Вже наступного року чоловіка затримали правоохоронці. У суді обвинувачений визнав себе винним та просив не карати його сильно. Він розповів, що умисел ухилитися від військової служби у нього виник удома.

Дружина розповіла, що протягом року чоловік був двома, працював та заробляв гроші для сім`ї. Потім його затримали і з того часу він перебував під вартою.

Рішення суду

Суддя Генадій Ляху визнав солдата винним та призначив п'ять років і один місяць позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ отримав наказ іти в зону бойових дій, одна не був долікований. Чоловік відмовився від завдання у зв'язку із чим справу розглядали у суді.

Раніше ми писали, що у Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.