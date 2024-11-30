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Солдат пішов у СЗЧ і повернувся до мирного життя — рішення суду

30 листопада 2024 21:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Солдат самовільно залишив частину і повернувся додому — як його покарав суд
Військовий у полі. Ілюстративне фото facebook.com/GeneralStaff.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

На Буковині солдат самовільно залишив частину та поїхав додому, де працював на роботі та жив на власний розсуд. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Новоселицького районного суду Чернівецької області зазначається, що у квітні 2023 року курсант ЗСУ самовільно залишив військову частину та поїхав додому, де проводив службовий час на власний розсуд.

Вже наступного року чоловіка затримали правоохоронці. У суді обвинувачений визнав себе винним та просив не карати його сильно. Він розповів, що умисел ухилитися від військової служби у нього виник удома.

Дружина розповіла, що протягом року чоловік був двома, працював та заробляв гроші для сім`ї. Потім його затримали і з того часу він перебував під вартою.

Рішення суду

Суддя Генадій Ляху визнав солдата винним та призначив п'ять років і один місяць позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ отримав наказ іти в зону бойових дій, одна не був долікований. Чоловік відмовився від завдання у зв'язку із чим справу розглядали у суді.

Раніше ми писали, що у Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

ЗСУ війна в Україні солдати СЗЧ судові рішення

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