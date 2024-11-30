Солдат самовольно покинул часть и вернулся домой — как его наказал суд

Военный в поле. Иллюстративное фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На Буковине солдат самовольно оставил часть и уехал домой, где работал на работе и жил по собственному усмотрению. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Новоселицкого районного суда Черновицкой области отмечается, что в апреле 2023 года курсант ВСУ самовольно оставил воинскую часть и уехал домой, где проводил служебное время по своему усмотрению.

Уже в следующем году мужчину задержали правоохранители. В суде обвиняемый признал себя виновным и просил не наказывать его сильно. Он рассказал, что умысел уклониться от военной службы у него возник дома.

Жена рассказала, что в течение года мужчина был двумя, работал и зарабатывал деньги для семьи. Затем его задержали и с тех пор он находился под стражей.

Решение суда

Судья Геннадий Ляху признал солдата виновным и назначил пять лет и один месяц лишения свободы. Решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, военнослужащий ВСУ получил приказ идти в зону боевых действий, одно не было долечено. Мужчина отказался от задачи в связи с чем дело рассматривалось в суде.

Ранее мы писали, что в Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.