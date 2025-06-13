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Солдат був у СЗЧ понад три місяці — що вирішив суд

13 червня 2025 01:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд покарав військового, який понад три місяці був у СЗЧ
Суддя з молотком. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові судили військового, який без поважних причин вчинив СЗЧ і перебував за межами місця служби понад три місяці. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець запасної роти самовільно покинув місце служби та понад три місяці не з’являвся до частини — з 11 лютого по 20 травня 2025 року, не маючи на це жодних поважних причин.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину та пояснив, що втік через напружені стосунки з керівництвом підрозділу. За його словами, він не мав на меті назавжди ухилятися від військової служби.

Рішення суду

Суддя Личаківського районного суду Львова, Володимир Мармаш, визнав обвинуваченого мешканця Львова винним у самовільному залишенні місця несення служби в умовах воєнного стану, що підпадає під кваліфікацію частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України.

У якості покарання чоловікові призначено п’ять років ув’язнення. При цьому вирок не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Сумській області військовий залишив частину і заявив, що не буде повертатися на службу. Як наслідок, його звинуватили у дезертирстві і призначили покарання.

Також ми повідомляли, у Львівській області солдат напередодні відправлення на фронт утік із військової частини. За це суд призначив покарання.

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