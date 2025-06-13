Суд наказал военного, который более трех месяцев был в СЗЧ

Судья с молотком. Фото: Pexels

Во Львове судили военного, который без уважительных причин совершил СЗЧ и находился за пределами места службы более трех месяцев. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий запасной роты самовольно покинул место службы и более трех месяцев не появлялся в части — с 11 февраля по 20 мая 2025 года, не имея на это никаких уважительных причин.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину и объяснил, что сбежал из-за напряженных отношений с руководством подразделения. По его словам, он не имел целью навсегда уклоняться от военной службы.

Решение суда

Судья Лычаковского районного суда Львова, Владимир Мармаш, признал обвиняемого жителя Львова виновным в самовольном оставлении места несения службы в условиях военного положения, что подпадает под квалификацию части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

В качестве наказания мужчине назначено пять лет заключения. При этом приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что в Сумской области военный оставил часть и заявил, что не будет возвращаться на службу. Как следствие, его обвинили в дезертирстве и назначили наказание.

Также мы сообщали, во Львовской области солдат накануне отправки на фронт сбежал из воинской части. За это суд назначил наказание.