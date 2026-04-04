Сьогодні землю накриє магнітна буря: як вберегтися

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 4 квітня, самопочуття метеозалежних людей може погіршитися. Астросиноптики попередили про магнітну бурю, яка сьогодні накриє Землю. Крім того, очікуються спалахи на Сонці.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 4 квітня

Сьогодні на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Вона може спричинити відключення радіозв'язку, а також вплинути на роботу енергосистем. Крім того, таке явище здатне змінити маршрути міграцій птахів та тварин.

Сонячна активність протягом минулої доби була на помірному рівні. Сталося дев'ять спалахів класу С, які майже не впливають на Землю. Крім того, відбулося два спалахи М1,3 і М3,5 класу.

Сонячні спалахи M-класу — середні за потужністю. Вони можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, очікується сонячний радіаційний шторм.

Читайте також:

Сонячна активність на 4 квітня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 45%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

кількість сонячних плям — 48.

Як покращити самопочуття під час магнітної бурі

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Відтак метеозалежним людям варто бути сьогодні особливо уважними до свого самопочуття.

Насамперед варто подбати про відпочинок та якісний сон. Крім того, не варто сьогодні замикатися вдома. Варто більше ходити пішки чи зайнятися іншою активністю. При цьому не варто виснажувати організм складними тренуваннями.

Сьогодні краще відмовитися від кави, адже кофеїн може створити для організму додатковий стрес. Натомість фахівці радять віддати перевагу трав'яним чаям. Це полегшить вплив сонячних спалахів.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні в Україні будуть опади у кількох областях. Можливі грози. Водночас у деяких регіонах нарешті проясниться, а позначки термометра піднімуться.

Також ми розповідали про те, що у Греції зафіксували масивну бурю з африканського пилу. Через складні погодні умови спостерігалися збої у роботі транспорту. Літаки, які прямували до Іракліона, не змогли сісти за маршрутом.