Сегодня землю накроет магнитная буря: как уберечься: как уберечься

В субботу, 4 апреля, самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Астросиноптики предупредили о магнитной буре, которая сегодня накроет Землю. Кроме того, ожидаются вспышки на Солнце.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 4 апреля

Сегодня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Она может вызвать отключение радиосвязи, а также повлиять на работу энергосистем. Кроме того, такое явление способно изменить маршруты миграций птиц и животных.

Солнечная активность в течение минувших суток была на умеренном уровне. Произошло девять вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю. Кроме того, произошло две вспышки М1,3 и М3,5 класса.

Солнечные вспышки M-класса — средние по мощности. Они могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, ожидается солнечный радиационный шторм.

Солнечная активность на 4 апреля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 45%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 48.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье. Поэтому метеозависимым людям стоит быть сегодня особенно внимательными к своему самочувствию.

Прежде всего стоит позаботиться об отдыхе и качественном сне. Кроме того, не стоит сегодня замыкаться дома. Стоит больше ходить пешком или заняться другой активностью. При этом не стоит истощать организм сложными тренировками.

Сегодня лучше отказаться от кофе, ведь кофеин может создать для организма дополнительный стресс. Вместо этого специалисты советуют отдать предпочтение травяным чаям. Это облегчит влияние солнечных вспышек.

