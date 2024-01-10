Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО — які головні теми обговорення arrow

Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО — які головні теми обговорення

10 січня 2024 07:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО — які головні теми обговорення
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 січня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Його скликають на тлі активізації масованих російських атак. Союзники обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також:

Засідання Ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання на сьогодні, 10 січня. Зустріч на рівні послів у Брюсселі є позаплановою. Відомо, що її ініціювала Україна через масовані російські обстріли мирних міст. 

У НАТО наголосили, що атаки окупантів є черговою демонстрацією спроб російського диктатора Володимира Путіна зламати рішучість України, однак йому не вдасться цього зробити.

"Альянс продовжує підтримувати право України на самооборону від агресивної війни Росії. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – йшлося в повідомленні пресслужби НАТО після нещодавніх обстрілів українських міст.

Що чекає Україна від зустрічі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що головною темою засідання має стати посилення спроможностей протиповітряної оборони України. За його словами, йдеться про сучасні системи та боєприпаси до них.

"Забезпечення регулярних поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є головним пріоритетом, який має бути завершено сьогодні, не завтра. Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО", — наголосив він.

null
Допис Кулеби у соцмережі X. Фото: скриншот

У НАТО зазначили, що союзники надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони та мають намір і далі зміцнювати її захист.

Що таке Рада Україна-НАТО

Формат засідання був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023 року, як один із кроків на шляху до вступу України до НАТО.

Така платформа співпраці замінила Комісію Україна-НАТО та відкрила ширші можливості для співпраці.

Під час засідань відбуваються взаємні консультації та ухвалення рішень. До того ж такий формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО. У складі Ради сторона України та члени НАТО засідають на рівні.

Скликати засідання для кризових консультацій можуть всі країни-учасниці. Це й відрізняє нову платформу від формату Комісії.

Минуле засідання Ради Україна-НАТО

Воно відбулося 29 листопада 2023 року в Брюсселі. Тоді зустріч відбувалася на рівні міністрів закордонних справ.

Союзники зустрілися, щоб обговорити реформи, які потрібно провести Україні для вступу в НАТО, а також подальшу військову підтримку. Київ на засіданні представив річну національну програму з переліком реформ, що наближають членство.

Тоді Столтенберг заявив, що Україна є набагато ближчою до НАТО ніж будь-коли. Він розповів, що Альянс надав рекомендації українській стороні щодо первинних реформ, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людини. Він також наголосив на необхідності змін в українському законодавстві, у сфері безпеки та модернізації розвідувальних структур.

Під час минулого засідання було схвалено програму допомоги України на 2024 рік.

Нагадаємо, cекретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозицію НАТО вступити до Альянсу частинами. За його словами, такі дії зробити неможливо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі