Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО — які головні теми обговорення

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сьогодні, 10 січня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Його скликають на тлі активізації масованих російських атак. Союзники обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Засідання Ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання на сьогодні, 10 січня. Зустріч на рівні послів у Брюсселі є позаплановою. Відомо, що її ініціювала Україна через масовані російські обстріли мирних міст.

У НАТО наголосили, що атаки окупантів є черговою демонстрацією спроб російського диктатора Володимира Путіна зламати рішучість України, однак йому не вдасться цього зробити.

"Альянс продовжує підтримувати право України на самооборону від агресивної війни Росії. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – йшлося в повідомленні пресслужби НАТО після нещодавніх обстрілів українських міст.

Що чекає Україна від зустрічі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що головною темою засідання має стати посилення спроможностей протиповітряної оборони України. За його словами, йдеться про сучасні системи та боєприпаси до них.

"Забезпечення регулярних поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є головним пріоритетом, який має бути завершено сьогодні, не завтра. Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО", — наголосив він.

Допис Кулеби у соцмережі X. Фото: скриншот

У НАТО зазначили, що союзники надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони та мають намір і далі зміцнювати її захист.

Що таке Рада Україна-НАТО

Формат засідання був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023 року, як один із кроків на шляху до вступу України до НАТО.

Така платформа співпраці замінила Комісію Україна-НАТО та відкрила ширші можливості для співпраці.

Під час засідань відбуваються взаємні консультації та ухвалення рішень. До того ж такий формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО. У складі Ради сторона України та члени НАТО засідають на рівні.

Скликати засідання для кризових консультацій можуть всі країни-учасниці. Це й відрізняє нову платформу від формату Комісії.

Минуле засідання Ради Україна-НАТО

Воно відбулося 29 листопада 2023 року в Брюсселі. Тоді зустріч відбувалася на рівні міністрів закордонних справ.

Союзники зустрілися, щоб обговорити реформи, які потрібно провести Україні для вступу в НАТО, а також подальшу військову підтримку. Київ на засіданні представив річну національну програму з переліком реформ, що наближають членство.

Тоді Столтенберг заявив, що Україна є набагато ближчою до НАТО ніж будь-коли. Він розповів, що Альянс надав рекомендації українській стороні щодо первинних реформ, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людини. Він також наголосив на необхідності змін в українському законодавстві, у сфері безпеки та модернізації розвідувальних структур.

Під час минулого засідання було схвалено програму допомоги України на 2024 рік.

Нагадаємо, cекретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозицію НАТО вступити до Альянсу частинами. За його словами, такі дії зробити неможливо.