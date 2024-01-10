Сегодня состоится заседание Совета Украина-НАТО — какие главные темы обсуждения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня, 10 января, состоится заседание Совета Украина-НАТО. Его созывают на фоне активизации массированных российских атак. Союзники обсудят ужесточение возможностей противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Заседание Совета Украина-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание сегодня, 10 января. Встреча на уровне послов в Брюсселе внеплановая. Известно, что ее инициировала Украина из-за массированных российских обстрелов мирных городов.

В НАТО отметили, что атаки оккупантов являются очередной демонстрацией попыток российского диктатора Владимира Путина сломить решимость Украины, однако ему не удастся этого сделать.

"Альянс продолжает поддерживать право Украины на самооборону от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", — говорилось в сообщении пресс-службы НАТО после недавних обстрелов украинских городов.

Что ждет Украина от встречи

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что главной темой заседания должно стать усиление возможностей противовоздушной обороны Украины. По его словам, речь идет о современных системах и боеприпасах к ним.

"Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО", — подчеркнул он.

Пост Кулебы в соцсети X. Фото: скриншот

В НАТО отметили, что союзники предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и намерены и дальше укреплять ее защиту.

Что такое Совет Украина-НАТО

Формат заседания был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года как один из шагов на пути к вступлению Украины в НАТО.

Такая платформа сотрудничества заменила Комиссию Украина-НАТО и открыла более широкие возможности для сотрудничества.

В ходе заседаний проходят взаимные консультации и принятие решений. К тому же такой формат служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО. В составе Совета сторона Украины и члены НАТО заседают на равных.

Созвать заседания для кризисных консультаций могут все страны-участницы. Это отличает новую платформу от формата Комиссии.

Прошлое заседание Совета Украина-НАТО

Оно прошло 29 ноября 2023 года в Брюсселе. Тогда встреча проходила на уровне министров иностранных дел.

Союзники встретились, чтобы обсудить реформы, которые необходимо провести Украине для вступления в НАТО, а также дальнейшую военную поддержку. Киев на заседании представил годовую национальную программу с перечнем реформ, приближающих членство.

Тогда Столтенберг заявил, что Украина намного ближе к НАТО, чем когда-либо. Он рассказал, что Альянс предоставил рекомендации украинской стороне по первичным реформам, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав человека. Он также отметил необходимость изменений в украинском законодательстве, в сфере безопасности и модернизации разведывательных структур.

Во время прошлого заседания была одобрена программа помощи Украине на 2024 год.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал предложение НАТО вступить в Альянс частями. По его словам, такие действия совершить невозможно.