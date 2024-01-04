Після масованої атаки РФ Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: nato.int

Після декількох хвиль масованих атак на Україну Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться за тиждень.

Про це повідомив речник НАТО Ділан Вайт у Twitter.

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Засідання Ради Україна-НАТО

Вайт повідомив, що 10 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Це пов'язано через хвилю масованих ракетних атак Росія на Україну.



Рекетний удар по Україні 2 січня

Нагадаємо, 2 січня по Києву було випущено близько 100 ракет, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо цивільних осіб і було поранено 68, серед них двоє дітей.

Уламки перехоплених ракет пошкодили житлові будинки і супермаркет, а також критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, такі як газова та електрична підстанції. Як наслідок, п'ять районів міста тимчасово залишалися без електрики, опалення та води.

Також загарбники здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що внаслідок атак постраждали 62 людини, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка.