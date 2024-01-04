Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Після масованої атаки РФ Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО arrow

Після масованої атаки РФ Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО

4 січня 2024 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Після масованої атаки РФ Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: nato.int
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після декількох хвиль масованих атак на Україну Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться за тиждень.

Про це повідомив речник НАТО Ділан Вайт у Twitter.

Читайте також:

Засідання Ради Україна-НАТО

Вайт повідомив, що 10 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Це пов'язано через хвилю масованих ракетних атак Росія на Україну. 
null

Рекетний удар по Україні 2 січня

Нагадаємо, 2 січня по Києву було випущено близько 100 ракет, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо цивільних осіб і було поранено 68, серед них двоє дітей.

Уламки перехоплених ракет пошкодили житлові будинки і супермаркет, а також критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, такі як газова та електрична підстанції. Як наслідок, п'ять районів міста тимчасово залишалися без електрики, опалення та води.

Також загарбники здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що внаслідок атак постраждали 62 людини, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі