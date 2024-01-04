После массированной атаки РФ Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: nato.int

После нескольких волн массированных атак на Украину Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО. Оно состоится через неделю.

Об этом сообщил представитель НАТО Дилан Уайт в Twitter.

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Заседание Совета Украина-НАТО

Уайт сообщил, что 10 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Это связано из-за волны массированных ракетных атак Россия на Украину.



Рекетный удар по Украине 2 января

Напомним, 2 января по Киеву было выпущено около 100 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четверо гражданских лиц и были ранены 68, среди них двое детей.

Обломки перехваченных ракет повредили жилые дома и супермаркет, а также критически важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как газовая и электрическая подстанции. В результате пять районов города временно оставались без электричества, отопления и воды.

Также захватчики совершили массовый обстрел Харькова. Стало известно, что в результате атак пострадали 62 человека, из них шестеро детей. Кроме того, погибла одна женщина.