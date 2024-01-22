З Днем Соборності України 2024 — привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають День Соборності. Фото: reporters.media

Щорічно 22 січня Україна відзначає важливе та значуще свято — День Соборності. Цей день покликаний нагадати кожному українцю про важливість свободи та незалежності. А також про те, що соборність — це не тільки спільна територія, а й духовна єдність, спільні ідеали, цінності та прагнення.

Новини.LIVE пропонує красиву добірку патріотичних привітань з Днем Соборності України у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте рідних, близьких, друзів та знайомих з цим великим святом.

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День Соборності України 2024 — привітання у прозі

Щиро вітаємо Вас з Днем Соборності України! Об'єднаємо наші зусилля, щоб зробити країну щасливою, квітучою та незалежною!

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У цей важливий для кожного українця день хочеться побажати, щоб над нашою землею завжди світило сонце і майорів синьо-жовтий стяг! З Днем Соборності України!

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22 січня український народ святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

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Вітаю з Днем Соборності України та бажаю єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба для всіх.

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Вітаю з Днем Соборності! Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі — це один народ і ніякі перешкоди не зможуть нас розділити. Пам'ятаймо про це і йдімо до перемоги разом!

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Вітаю з Днем Соборності України! Бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією і своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай кожен день дарує українцям свободу думки та віру у перемогу!

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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної та могутньої України. Зі святом!

З Днем Соборності України 22 січня — привітання у патріотичних листівках 2024 року

Привітання з Днем Соборності України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Соборності України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Соборності України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Соборності України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Соборності України. Фото: Новини.LIVE

Найкращі привітання з Днем Соборності України 2024 у віршах українською мовою

З Днем Соборності, держава,

Будь багата, щира, жвава.

Хай народ тебе цінує,

Зберігає та шанує!

З величезним святом, люди,

Хай країна добра буде.

Мир панує та завзяття,

Хай цвіте країна, браття!

З Днем Соборності України!

***

З Днем Соборності, єднаймося за волю!

Майорить над нами синій стяг

З жовтими достиглими полями,

У віршах оспіваний й піснях.

Зичимо в цей день добра та миру,

Злагоди братерської навіки,

Посміхайтесь і радійте щиро,

Воля наша без границь довіку!

***

З єднанням української землі,

Соборність наша вічна і стокрила!

Ми, українці, на її чолі

Братаємось і в тому наша сила!

Хай мир панує на твоїх полях,

Хай колоситься й дозріває нива.

І синьо-жовтий над блакиттю стяг

Як воля наша — щира і правдива!

***

Моя країна — Україна!

У світі кращої нема.

Вона Соборна і єдина,

Моя Вітчизна дорога.

Одна, навіки нероздільна —

Ця рідна серцю сторона.

Ще волелюбна й суверенна —

У війнах вистоїть вона.

Повинні жити українці

Під мирним небом у добрі.

Підуть загарбники-чужинці,

Здолать їх мусим в боротьбі.

***

З Днем Соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

Радості, здоров’я, довгих літ...

Хай до Вас добрішим буде світ!

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

З Днем Соборності України!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

З Днем Соборності України!

***

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, не сплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо Соборна,

Сонценосна колиско моя!

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає день новий.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами — це одне єдине,

Ми — це родина: ти і я.

Дві сторони у України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

Відеопривітання з Днем Соборності України

Раніше ми повідомляли, коли та які важливі дати та свята відзначатимуть українці в січні 2024 року.