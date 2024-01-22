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Сегодня Украина отмечает День Соборности — искренние патриотические поздравления

22 января 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Соборности Украины 2024 — поздравления в прозе, стихах и открытках
Украинцы отмечают День соборности. Фото: reporters.media
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно 22 января Украина отмечает важный и значимый праздник — День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости. А также о том, что соборность — это не только общая территория, но и духовное единство, общие идеалы, ценности и стремления.

Новини.LIVE предлагает красивую подборку патриотических поздравлений с Днем Соборности Украины в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте родных, близких, друзей и знакомых с этим большим праздником.

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День Соборности Украины 2024 — поздравления в прозе

Поздравляем Вас с Днем Соборности Украины! Объединим наши усилия, чтобы сделать страну счастливой, процветающей и независимой!

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В этот важный для каждого украинца день хочется пожелать, чтобы над нашей землей всегда светило солнце и развевался сине-желтый флаг! С Днем Соборности Украины!

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22 января украинский народ отмечает День Соборности Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели — процветания соборной независимой демократической могущественной Украины, надежного залога благополучия и счастливой жизни ее народа.

***

Поздравляю с Днем Соборности Украины и желаю единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба для всех.

***

Поздравляю с Днем Соборности! Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — один народ и никакие препятствия не смогут нас разделить. Помним об этом и идем к победе вместе!

***

Поздравляю с Днем Соборности Украины! Желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран. Пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли и веру в победу!

***

Встретим праздник Соборности с верой в счастливое и мирное будущее нашего государства. Пусть любовь к родному краю сплачивает нас во имя процветания демократической и могущественной Украины. С праздником!

С Днем Соборности Украины 22 января — поздравление в патриотических открытках 2024 года

Лучшие поздравления с Днем Соборности Украины 2024
Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE
С Днем Соборности Украины 22 января - поздравление в патриотических открытках
Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE
С Днем Соборности Украины 2024 — поздравление с праздником
Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Соборности Украины
Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем Соборности Украины в открытках 2024
Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE

Лучшие поздравления с Днем Соборности Украины 2024 в стихах на украинском языке

З Днем Соборності, держава,
Будь багата, щира, жвава.
Хай народ тебе цінує,
Зберігає та шанує!
З величезним святом, люди,
Хай країна добра буде.
Мир панує та завзяття,
Хай цвіте країна, браття!
З Днем Соборності України!

***

З Днем Соборності, єднаймося за волю!
Майорить над нами синій стяг
З жовтими достиглими полями,
У віршах оспіваний й піснях.
Зичимо в цей день добра та миру,
Злагоди братерської навіки,
Посміхайтесь і радійте щиро,
Воля наша без границь довіку!

***

З єднанням української землі,
Соборність наша вічна і стокрила!
Ми, українці, на її чолі
Братаємось і в тому наша сила!
Хай мир панує на твоїх полях,
Хай колоситься й дозріває нива.
І синьо-жовтий над блакиттю стяг
Як воля наша — щира і правдива!

***

Моя країна — Україна!
У світі кращої нема.
Вона Соборна і єдина,
Моя Вітчизна дорога.
Одна, навіки нероздільна —
Ця рідна серцю сторона.
Ще волелюбна й суверенна —
У війнах вистоїть вона.
Повинні жити українці
Під мирним небом у добрі.
Підуть загарбники-чужинці, 
Здолать їх мусим в боротьбі.

***

З Днем Соборності, свободи і єднання!
Кожен день — із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.
Радості, здоров’я, довгих літ...
Хай до Вас добрішим буде світ!

***

Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!
З Днем Соборності України!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країно,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна слов'янська земля!
З Днем Соборності України!

***

Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя.
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях.
Твій Богдан й вінценосна Софія
Повернулись до тебе з віків,
Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,
Як не вмер солов'їний твій спів.
Україно, Шевченка надіє,
Мій святий, не сплюндрований гімн,
Я в мовчанні твоєму німію
Й воскресаю у слові твоїм.
І Дніпро, і Дністер пливуть в море,
Бо єднає їх кревна земля,
Україно, державо Соборна,
Сонценосна колиско моя!

***

Лунає пісня солов'їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає день новий.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що територія різниться,
Одна земля у нас, однак.
Ми з вами — це одне єдине,
Ми — це родина: ти і я.
Дві сторони у України,
Та Україна в нас одна.
А ми усі сини і дочки,
Неначе в морі кораблі,
Розкидані по всіх куточках
Всеукраїнської землі.
А наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А отже вистоїмо знов.
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.

Видеопоздравления с Днем Соборности Украины

 

 

Ранее мы сообщали, когда и какие важные даты и праздники будут отмечать украинцы в январе 2024 года.

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День Соборности Украины

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