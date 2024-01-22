С Днем Соборности Украины 2024 — поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают День соборности. Фото: reporters.media

Ежегодно 22 января Украина отмечает важный и значимый праздник — День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости. А также о том, что соборность — это не только общая территория, но и духовное единство, общие идеалы, ценности и стремления.

Новини.LIVE предлагает красивую подборку патриотических поздравлений с Днем Соборности Украины в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте родных, близких, друзей и знакомых с этим большим праздником.

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День Соборности Украины 2024 — поздравления в прозе

Поздравляем Вас с Днем Соборности Украины! Объединим наши усилия, чтобы сделать страну счастливой, процветающей и независимой!

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В этот важный для каждого украинца день хочется пожелать, чтобы над нашей землей всегда светило солнце и развевался сине-желтый флаг! С Днем Соборности Украины!

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22 января украинский народ отмечает День Соборности Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели — процветания соборной независимой демократической могущественной Украины, надежного залога благополучия и счастливой жизни ее народа.

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Поздравляю с Днем Соборности Украины и желаю единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба для всех.

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Поздравляю с Днем Соборности! Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — один народ и никакие препятствия не смогут нас разделить. Помним об этом и идем к победе вместе!

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Поздравляю с Днем Соборности Украины! Желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран. Пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли и веру в победу!

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Встретим праздник Соборности с верой в счастливое и мирное будущее нашего государства. Пусть любовь к родному краю сплачивает нас во имя процветания демократической и могущественной Украины. С праздником!

С Днем Соборности Украины 22 января — поздравление в патриотических открытках 2024 года

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото: Новини.LIVE

Лучшие поздравления с Днем Соборности Украины 2024 в стихах на украинском языке

З Днем Соборності, держава,

Будь багата, щира, жвава.

Хай народ тебе цінує,

Зберігає та шанує!

З величезним святом, люди,

Хай країна добра буде.

Мир панує та завзяття,

Хай цвіте країна, браття!

З Днем Соборності України!

***

З Днем Соборності, єднаймося за волю!

Майорить над нами синій стяг

З жовтими достиглими полями,

У віршах оспіваний й піснях.

Зичимо в цей день добра та миру,

Злагоди братерської навіки,

Посміхайтесь і радійте щиро,

Воля наша без границь довіку!

***

З єднанням української землі,

Соборність наша вічна і стокрила!

Ми, українці, на її чолі

Братаємось і в тому наша сила!

Хай мир панує на твоїх полях,

Хай колоситься й дозріває нива.

І синьо-жовтий над блакиттю стяг

Як воля наша — щира і правдива!

***

Моя країна — Україна!

У світі кращої нема.

Вона Соборна і єдина,

Моя Вітчизна дорога.

Одна, навіки нероздільна —

Ця рідна серцю сторона.

Ще волелюбна й суверенна —

У війнах вистоїть вона.

Повинні жити українці

Під мирним небом у добрі.

Підуть загарбники-чужинці,

Здолать їх мусим в боротьбі.

***

З Днем Соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

Радості, здоров’я, довгих літ...

Хай до Вас добрішим буде світ!

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

З Днем Соборності України!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

З Днем Соборності України!

***

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, не сплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо Соборна,

Сонценосна колиско моя!

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає день новий.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами — це одне єдине,

Ми — це родина: ти і я.

Дві сторони у України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

Видеопоздравления с Днем Соборности Украины

Ранее мы сообщали, когда и какие важные даты и праздники будут отмечать украинцы в январе 2024 года.