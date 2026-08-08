Снєгирьов: Україна не вироблятиме ракети PAC-3 для Patriot

Дмитро Снєгирьов. Фото: rozmova.wordpress

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна не зможе самостійно виробляти ракети PAC-3 для американських комплексів Patriot навіть у разі отримання відповідних ліцензій. За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, виробництво таких ракет у разі передачі технологій розмістять у Німеччині.

Про це експерт заявив в ефірі День.LIVE.

Де можуть виробляти ракети PAC-3

За словами Снєгирьова, основною умовою американської сторони у випадку передачі ліцензій буде розміщення виробництва на території Німеччини, а не України.

Експерт пояснив таке рішення не лише безпековими міркуваннями. За його словами, в Україні зберігається постійна загроза російських ракетних ударів, через що підприємства оборонно-промислового комплексу можуть стати цілями для російських атак.

"Основна вимога американської сторони, якби вони навіть і передали ліцензії, — виробництво на території ФРН, а не України", — зазначив Снєгирьов.

Він також звернув увагу на ризики, пов’язані із захистом технологічної документації. За словами аналітика, у Вашингтоні можуть побоюватися, що інформація про виробництво ракет PAC-3 потенційно може потрапити до російських спецслужб через корумпованих чиновників.

Снєгирьов додав, що не розуміє, чому в українських медіа з’явилися повідомлення про можливість виробництва таких ракет саме в Україні.

Ракети PAC-3 є одним із ключових компонентів системи протиповітряної оборони Patriot та призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Їхнє виробництво потребує складних технологій і відповідної інфраструктури.

Новини.LIVE писали, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі США про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Водночас глава держави зазначив, що нинішніх обсягів недостатньо, а у 2026 році їхня кількість скоротилася порівняно з попереднім роком.

Новини.LIVE інформували, що американська сторона розглядає можливість передати Україні унікальні технології, які дозволять самостійно виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot. Водночас реалізація такої ініціативи просувається складно через низку серйозних юридичних і технічних перешкод.