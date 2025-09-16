Укрпошта оголосила дефолт — реакція Ігоря Смілянського

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Фото: t.me/igorsmelyansky

Уряд назвав "Укрпошту" ризикованою та попередив про можливий дефолт у проєкті бюджету на 2026 рік. Однак генеральний директор компанії спростував чутки та заявив, що вони не відповідають дійсності.

Про це Ігор Смілянський написав у Telegram 16 вересня.

Укрпошта на межі дефолту?

У проєкті Держбюджету-2026 йдеться, що Укрпошта нібито перебуває на межі дефолту. Там зазначається, що компанія втратила майже весь капітал і потребує понад 800 млн грн підтримки.

За даними документа, боргове навантаження Укрпошти досягло 98%. Поточні зобов’язання перевищують оборотні активи на 3,7 млрд грн, коефіцієнт ліквідності впав до 0,63.

Водночас уряд розглядає передачу "Укрпошті" Першого інвестиційного банку для створення банку фінансової інклюзії. Національний банк України оцінив потребу докапіталізації компанії щонайменше у 826 млн грн.

Реакція Ігоря Смілянського

Після усіх подібних заяв Ігор Смілянський заявив, що компанія залишається фінансово стабільною.

"Ще раз пояснюємо деталі: ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся", — написав гендиректор Укрпошти.

За його словами, джерело цієї інформації — лист Нацбанку з підписом його голови Андрія Пишного. Там зазначається, що дефолт і докапіталізація "Укрпошти" — це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України.

"Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і Укрпошта справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів гривень, або менш як 20 мільйонів доларів. Фінансова система України настільки слабка, що 20 мільйонів доларів можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати Укрпошті банк", — сказав Смілянський.

Він пояснив, що капітал Укрпошти станом на 1 червня 2025 року становив понад 4 мільярди. Після того як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів.

"Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб увідповіднювати капітал до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету", — підкреслив директор.

Крім того, він наголосив, що за 2024 рік операційний прибуток "Укрпошти" склав понад 650 млн грн. А збиток виник через курсову різницю та амортизацію через значні вкладення в автоматизацію сортування.

"На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і "Укрпошта" й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання. Як переконатися, що історія вигадана? Подивіться на бюджет — там немає жодного рядка на капіталізацію "Укрпошти", — підсумував Ігор Смілянський.

Нагадаємо, 15 вересня уряд затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради. Головний акцент документа зроблено на безпеку та оборону країни.

