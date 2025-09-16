Укрпочта объявила дефолт — реакция Игоря Смелянского

Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский. Фото: t.me/igorsmelyansky

Правительство назвало Укрпочту рискованной и предупредило о возможном дефолте в проекте бюджета на 2026 год. Однако генеральный директор компании опроверг слухи и заявил, что они не соответствуют действительности.

Об этом Игорь Смелянский написал в Telegram 16 сентября.

В проекте Госбюджета-2026 говорится, что Укрпочта якобы находится на грани дефолта. Там отмечается, что компания потеряла почти весь капитал и нуждается в более 800 млн грн поддержки.

По данным документа, долговая нагрузка Укрпочты достигла 98%. Текущие обязательства превышают оборотные активы на 3,7 млрд грн, коэффициент ликвидности упал до 0,63.

В то же время правительство рассматривает передачу Укрпочте Первого инвестиционного банка для создания банка финансовой инклюзии. Национальный банк Украины оценил потребность докапитализации компании минимум в 826 млн грн.

Реакция Игоря Смелянского

После всех подобных заявлений Игорь Смелянский заявил, что компания остается финансово стабильной.

"Еще раз объясняем детали: никакого дефолта нет и не будет, или, как говорят в Одессе, — не дождетесь", — написал гендиректор Укрпочты.

По его словам, источник этой информации — письмо Нацбанка с подписью его главы Андрея Пышного. Там отмечается, что дефолт и докапитализация Укрпочты — это один из четырех ключевых рисков финансовой системы Украины.

"Предположим, что это правда (хотя это неправда), и Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 млн грн, или менее 20 млн долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не надо, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк", — сказал Смелянский.

Он пояснил, что капитал Укрпочты по состоянию на 1 июня 2025 года составлял более 4 млрд грн. После того как НБУ изменил порядок расчета капитала, он стал минус 600 млн грн.

"Еще раз: ничего в мире не произошло, только НБУ изменил расчет. И даже там предусмотрено время до 1 января 2026 года, чтобы привести капитал в соответствие с новыми правилами, что мы и сделаем без единой копейки из государственного бюджета", — подчеркнул директор.

Кроме того, он отметил, что за 2024 год операционная прибыль "Укрпочты" составила более 650 млн грн. А убыток возник из-за курсовой разницы и амортизации из-за значительных вложений в автоматизацию сортировки.

"К сожалению, НБУ так и не адаптировал свое законодательство к реалиям, и Укрпочта, и ломбард регулируются одинаково, из-за чего и возникают такие вопросы. Как убедиться, что история выдуманная? Посмотрите на бюджет — там нет ни одной строки на капитализацию Укрпочты", — подытожил Игорь Смелянский.

Напомним, 15 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2026 год и передало его на рассмотрение Верховной Рады. Главный акцент документа сделан на безопасность и оборону страны.

Документ предусматривает ряд важных изменений, которые непосредственно повлияют на благосостояние граждан. Подробнее читайте в материале Новини.LIVE.