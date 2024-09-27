На Чернігівщині поліцейський на смерть збив військового

Слідчі дії на місці ДТП у Ніжині. Фото: ДБР

Смертельна ДТП у Чернігівській області — поліцейський за кермом автівки на смерть збив військового. Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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У Ніжині поліцейський на смерть збив військового

Сьогодні, 27 вересня, близько 11:00, один з керівників Ніжинського райуправління поліції на службовому авто Renault Duster рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина.

"Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці", — розповіли в ДБР.

За попередніми даними, водій був тверезий.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовослужбовця у ДТП. Проводяться необхідні слідчі дії з метою дослідження обставин аварії.

Смертельна ДТП в Ніжині. Фото: ДБР

Наслідки ДТП в Ніжині. Фото: ДБР

Кадри з камери спостереження. Фото: ДБР

Нагадаємо, у Києві 26 вересня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. Внаслідок зіткнення водіїв заблокувало в салоні, знадобилася допомога рятувальників.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 26 вересня водій збив 51-річного пішохода, який переходив дорогу у невідведеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.