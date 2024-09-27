На Черниговщине полицейский насмерть сбил военного

Смертельное ДТП с участием полицейского на Черниговщине — в ГБР показали фото
Смертельное ДТП в Черниговской области — полицейский за рулем автомобиля насмерть сбил военного. Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в пятницу, 27 сентября.
В Нежине полицейский насмерть сбил военного
Сегодня, 27 сентября, около 11:00 один из руководителей Нежинского райуправления полиции на служебном автомобиле Renault Duster двигался к одному из перекрестков в центре города Нежина.
"Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте", — рассказали в ГБР.
По предварительным данным, водитель был трезв.
Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП. Проводятся необходимые следственные действия для исследования обстоятельств аварии.
Напомним, в Киеве 26 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения водителей заблокировало в салоне, понадобилась помощь спасателей.
Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 26 сентября водитель сбил 51-летнего пешехода, переходившего дорогу в неотведенном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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