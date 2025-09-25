Смерть Вікторії Рощиної в полоні— стало відомо, де насправді загинула журналістка

Вікторія Рощина. Фото: facebook.com/victoria.roschina

Українська журналістка Вікторія Рощина померла у російському полоні 19 вересня 2024 року. Раніше було відомо, що українку незаконно утримували в СІЗО Таганрога, але стало відомо, що за вісім днів до смерті її перевезли до слідчого ізолятора №3 у місті Кізел Пермського краю.

Це з'ясували журналісти "Слідство.Інфо" у власному розслідуванні.

Де насправді загинула Вікторія Рощина

Вікторія потрапила у полон у серпні 2023 року, коли поїхала готувати репортажі з окупованих територій. Більше року її рідні чекали на обмін і повернення додому. Але у жовтні 2024-го батько отримав офіційного листа від росіян, де повідомлялося про смерть доньки.

За час полону журналістка пройшла через кілька місць утримання — спершу на окупованих територіях, а згодом у таганрозькому СІЗО №2. Там Вікторія вперше зустрілася з українським військовим Данилом, якого пізніше, у квітні 2025 року, повернули додому в рамках обміну.

"Таке було дуже рідко, але бувало, що перетинались, кількома словами могли перекинутися між собою. Я сидів у крайній камері, і вона просто заглянула у вічко. Я якраз тоді був біля дверей, і ми з нею поговорили небагато. Вона запитала, з якого я підрозділу, скільки в полоні знаходжусь. І сказала, що скоро буде обмін. Їй казали, що її поміняють", — розповідає Данило.

Журналісти поспілкувалися також зі співкамерницею Вікторії Рощиної у Таганрозькому СІЗО. Жінка підтвердила, що журналістку катували.

"Коли були допити, то росіяни використовували електрострум. Я бачила на її тілі декілька рубців — точно на руці і нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кістю і ліктем у м'яких тканинах. І рубець був десь сантиметрів три", — розповідає свідок.

У вересні 2024 року росіяни почали перевозити полонених у глиб країни. Частину ув'язнених із Таганрога відправили у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю — приблизно за 2500 кілометрів. За словами Данила, це робили через переоблаштування таганрозького ізолятора під російських в'язнів. Військовий розповідає, що його етапували разом із Вікторією. Після триденного шляху полонених пересадили в автозаки, якими й доставили до СІЗО №3 у Кізелі.

СІЗО №3 міста Кізел. Фото: Слідство.Інфо

Журналісти через закриті російські бази отримали підтвердження, що свідоцтво про смерть Вікторії Рощиної було видане Ленінським відділом управління РАЦС адміністрації міста Пермі. У документі вказано дату смерті — 19 вересня 2024 року.

Цю інформацію підтвердили в Офісі Генерального прокурора України.

"У цьому місці вона перебувала менше двох тижнів, і саме там відбулася її смерть. Саме в СІЗО в місті Кізел. Тіло Вікторії передали в Україну в такому стані, який не надав можливості провести повноцінне судово-медичне дослідження, за результатами якого ми б отримали інформацію про причину смерті Вікторії", — говорить начальник другого управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків.

Тіло Вікторії повернули додому лише у лютому 2025 року. Експертиза виявила у неї численні сліди катувань і жорстокого поводження — зламані ребра, сліди побоїв і ймовірне застосування електроструму. Окрім того, у журналістки були відсутні деякі органи — очні яблука, мозок та частина трахеї. Експерти припускають, що росіяни могли навмисно вилучити ці органи, щоб приховати докази тортур. Розслідування щодо обставин смерті Вікторії Рощиної триває.

Нагадаємо, 8 серпня у Києві Вікторію Рощину провели в останню путь. Журналістку поховали на Байковому кладовищі.

А також ми писали, що Вікторію Рощину посмертно нагородили відзнакою за сміливість.