Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Смерть Виктории Рощиной в плену — стало известно, где она погибла

Смерть Виктории Рощиной в плену — стало известно, где она погибла

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 08:22
Смерть Виктории Рощиной в плену - стало известно, где на самом деле погибла журналистка
Виктория Рощина. Фото: facebook.com/victoria.roschina

Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском плену 19 сентября 2024 года. Ранее было известно, что украинку незаконно удерживали в СИЗО Таганрога, но стало известно, что за восемь дней до смерти ее перевезли в следственный изолятор №3 в городе Кизел Пермского края.

Это выяснили журналисты "Слідство.Інфо" в собственном расследовании.

Читайте также:

Где на самом деле погибла Виктория Рощина

Виктория попала в плен в августе 2023 года, когда поехала готовить репортажи с оккупированных территорий. Больше года ее родные ждали обмена и возвращения домой. Но в октябре 2024-го отец получил официальное письмо от россиян, где сообщалось о смерти дочери.

За время плена журналистка прошла через несколько мест содержания — сначала на оккупированных территориях, а затем в таганрогском СИЗО №2. Там Виктория впервые встретилась с украинским военным Даниилом, которого позже, в апреле 2025 года, вернули домой в рамках обмена.

"Такое было очень редко, но бывало, что пересекались, несколькими словами могли перекинуться между собой. Я сидел в крайней камере, и она просто заглянула в глазок. Я как раз тогда был у дверей, и мы с ней поговорили немного. Она спросила, из какого я подразделения, сколько в плену нахожусь. И сказала, что скоро будет обмен. Ей говорили, что ее поменяют", — рассказывает Даниил.

Журналисты пообщались также с сокамерницей Виктории Рощиной в Таганрогском СИЗО. Женщина подтвердила, что журналистку пытали.

"Когда были допросы, то россияне использовали электроток. Я видела на ее теле несколько рубцов - точно на руке и ноге. У нее была ножевая рана, ну, прям рубец свежий. Между костью и локтем в мягких тканях. И рубец был где-то сантиметров три", — рассказывает свидетельница.

В сентябре 2024 года россияне начали перевозить пленных в глубь страны. Часть заключенных из Таганрога отправили в СИЗО №3 города Кизел Пермского края — примерно за 2500 километров. По словам Даниила, это делали из-за переоборудования таганрогского изолятора под российских заключенных. Военный рассказывает, что его этапировали вместе с Викторией. После трехдневного пути пленных пересадили в автозаки, которыми и доставили в СИЗО №3 в Кизеле.

Вікторію Рощину вбили у Кізелі
СИЗО №3 города Кизел. Фото: Слідство.Інфо

Журналисты через закрытые российские базы получили подтверждение, что свидетельство о смерти Виктории Рощиной было выдано Ленинским отделом управления ЗАГС администрации города Перми. В документе указана дата смерти — 19 сентября 2024 года.

Эту информацию подтвердили в Офисе Генерального прокурора Украины.

"В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел. Тело Виктории передали в Украину в таком состоянии, которое не предоставило возможности провести полноценное судебно-медицинское исследование, по результатам которого мы бы получили информацию о причине смерти Виктории", — говорит начальник второго управления процессуального руководства и поддержания публичного обвинения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Тарас Семкив.

Тело Виктории вернули домой только в феврале 2025 г. Экспертиза обнаружила у нее многочисленные следы пыток и жестокого обращения — сломанные ребра, следы побоев и вероятное применение электротока. Кроме того, у журналистки отсутствовали некоторые органы — глазные яблоки, мозг и часть трахеи. Эксперты предполагают, что россияне могли намеренно изъять эти органы, чтобы скрыть доказательства пыток. Расследование обстоятельств смерти Виктории Рощиной продолжается.

Напомним, 8 августа в Киеве Викторию Рощину провели в последний путь. Журналистку похоронили на Байковом кладбище.

А также мы писали, что Викторию Рощину посмертно наградили знаком отличия за смелость.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
