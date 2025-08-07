Відео
Головна Новини дня Смерть мобілізованого угорця на Закарпатті — ДБР зробило заяву

Смерть мобілізованого угорця на Закарпатті — ДБР зробило заяву

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:59
Смерть Йосипа Шебештеня на Закарпатті — заява від ДБР
Працівники ДБР. Фото: RFE/RL

Державне бюро розслідувань розслідує обставини смерті мобілізованого угорця на Закарпатті Йосипа Шебештеня. У відомстві просять не маніпулювати заявами щодо цього випадку.

Відповідну заяву ДБР опублікувало 7 серпня. 

Читайте також:

Деталі смерті мобілізованого угорця на Закарпатті

"Останніми днями в закордонних та вітчизняних ЗМІ знову з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України — етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в даних повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянин України 14 червня 2025 року був призваний на військову службу у Мукачево. Цього ж дня він пройшов ВЛК при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби. Під час цього він не скаржився на стан здоров'я.

Вже 18 червня він самовільно залишив військову частину, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень.

Вже 24 червня Йосипа Шебештеня за його ж згодою перевили до обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове. Проте 6 липня чоловік помер у медичному закладі. При огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено.

У ДБР зазначили, що межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті. Наразі розслідування триває.

Зазначимо, вчора, 6 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що українська влада нібито не хоче розслідувати смерть угорця на Закарпатті, якого Будапешт називає "жертвою насильства з боку працівників ТЦК".

Нагадаємо, через смерть Йосипа Шебештеня викликали українського посла Федора Шандора. Також цю інформацію підтвердив Левенте Мадяр.

Крім того, Угорщина відповіла санкціями на смерть етнічного угорця в Україні. Будапешт заборонив в’їзд до країни трьом українським посадовцям.

ДБР смерть Угорщина розслідування мобілізація
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
