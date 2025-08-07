Смерть Иосифа Шебештеня на Закарпатье — заявление от ГБР

Работники ГБР. Фото: RFE/RL

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти мобилизованного венгра на Закарпатье Иосифа Шебештеня. В ведомстве просят не манипулировать заявлениями по этому случаю.

Соответствующее заявление ГБР опубликовало 7 августа.

"В последние дни в зарубежных и отечественных СМИ вновь появилась информация об обстоятельствах смерти 6 июля 2025 года гражданина Украины — этнического венгра Иосифа Шебештеня. Основной акцент в данных сообщениях делается на, якобы, отказе ГБР расследовать обстоятельства смерти данного военнослужащего. Государственное бюро расследований заявляет, что такие заявления носят манипулятивный характер и не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Украины 14 июня 2025 года был призван на военную службу в Мукачево. В этот же день он прошел ВВК при Ужгородском РТЦК и СП и был признан годным к военной службе. Во время этого он не жаловался на состояние здоровья.

Уже 18 июня он самовольно покинул воинскую часть, а 19 июня самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо себя чувствует, имеет сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга. В этот же день каретой скорой помощи Иосиф Шебештень был доставлен в Береговскую районную больницу, однако врачи не обнаружили у него каких-либо серьезных повреждений.

Уже 24 июня Иосифа Шебештеня с его же согласия перевели в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово. Однако 6 июля мужчина умер в медицинском учреждении. При осмотре тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено.

В ГБР отметили, что в рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти. Сейчас расследование продолжается.

Отметим, вчера, 6 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти якобы не хотят расследовать смерть венгра в Закарпатье, которого Будапешт называет "жертвой насилия со стороны работников ТЦК".

Напомним, из-за смерти Иосифа Шебештеня вызвали украинского посла Федора Шандора. Также эту информацию подтвердил Левенте Мадьяр.

Кроме того, Венгрия ответила санкциями на смерть этнического венгра в Украине. Будапешт запретил въезд в страну трем украинским чиновникам.