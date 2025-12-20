Бійці ГУР у Києві отримали дрони від українських ресторанів

Бійці ГУР отримали допомогу від українських ресторанів. Фото: Новини.LIVE

Бійці Головного управління розвідки 20 грудня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні у Києві отримали другу частину зі 100 FPV-дронів, зібраних у межах акції "Смачно, бо на дрони!". Безпілотники передали волонтери благодійного фонду "Сучасна Україна".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE, яка була присутня на заході.

Реклама

Читайте також:

Допомога для ГУР від українських ресторанів

"Ми висловлюємо щиру вдячність кожному, хто долучився до цього збору. Це не просто засіб для знищення, це — маленький крок для нашої великої перемоги. Кожен боєць віддає найцінніше — своє життя, тому все, що ви робите, ви перш за все робите для того, щоб зберегти життя. І це не просто матеріальна допомога. Це наша віра в те, що ми не самій в цій боротьбі. Дякуємо", — сказав боєць спецпідрозділу "Шаман".

SECRET BOXи для бійців ГУР. Фото: Новини.LIVE

Передача дронів бійцям ГУР. Фото: Новини.LIVE

Водночас голова фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш заявив, що синергія бізнесу та небайдужих людей допомогла закупити для наших розвідників 100 SECRET BOXів. За допомогою цих дронів, українські бійці зможуть ефективно виконувати завдання.

"Нам це вдалося, ми змогли залучити понад 170 закладів харчування, об'єднати простих українців, які харчуються та хочуть підтримати наші ЗСУ, зокрема, розвідників. Власне, ця синергія дала максимальний результат для того, щоб наші розвідники могли виконувати завдання з підтримкою цих дронів. Це сучасні дрони, на оптоволокні і одразу ідуть з бойовою частиною", — зазначив Гавриш.

SECRET BOXи для українських розвідників. Фото: Новини.LIVE

SECRET BOXи з дронами. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про акцію

Відомо, що кампанія "Смачно, бо на дрони!" була запущена у День воєнної розвідки України — 7 вересня, за сприяння ГУР. Її головна мета — об'єднати заклади харчування по всій країні, щоб разом забезпечити українських розвідників сучасними FPV-дронами.

Так, ця кампанія об'єднала понад 170 ресторанів, кав'ярень, барів і готельно-ресторанних комплексів з усієї України. Крім того, до збору також долучилися бізнеси з інших сфер.

Заклади збирали кошти на SECRET BOXи — готові комплекти ударних FPV-дронів, підібрані під конкретні потреби підрозділів розвідки. Вартість одного BOXа — 50 000 грн.

Нагадаємо, раніше ветерани ГУР взяли участь у змаганнях SPARTAN WINTER. Вони здолали п'ять кілометрів і 20 перешкод.

Також бійці ГУР завдали удару по авіації РФ у Криму. Під прицілом опинилися літак Ан-26 та ключові радіолокаційні системи ворога.