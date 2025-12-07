Відео
Головна Новини дня Ветерани ГУР взяли участь у змаганнях SPARTAN WINTER

Ветерани ГУР взяли участь у змаганнях SPARTAN WINTER

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 23:09
Змагання SPARTAN WINTER — ветерани ГУР взяли участь
Змагання SPARTAN WINTER. Фото: combat-ico.com.ua

Учасники Limitless, ветерани підрозділу активних дій KRAKEN Головного управління розвідки Міноборони з ампутаціями взяли участь у змаганнях SPARTAN WINTER. Вони здолали п'ять кілометрів і 20 перешкод.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України. 

Участь ветеранів ГУР у змаганнях 

Як відомо, участь у змаганнях взяли Тарас Проць, Сергій Шикун, Артем Малиш та Ігор Заблуда. SPARTAN WINTER пройшли у Київській області 6 грудня під гаслом "БІЖУ ЗА". Ветерани здолали пара-рейс: п'ять кілометрів і 20 перешкод.

Участь ветеранів ГУР у змаганнях
Участь ветеранів ГУР у змаганнях. Фото: combat-ico.com.ua
Ветерани ГУР беруть участь у змаганнях. Фото: combat-ico.com.ua
Ветерани ГУР беруть участь у змаганнях. Фото: combat-ico.com.ua

"На смузі випробувань, коли треба було повзти, іноді ловив флешбеки з воєнних часів. А так загалом все пройшло на найвищому рівні організації. Ми бігли за тих, хто не може пробігти. Поруч було багато спортсменів, які постійно підтримували, підбадьорювали нас та дякували за службу. Це мотивує!" — поділився Артем Малиш. 

Водночас співзасновниця ГО "Limitless" Дар'я Донченко розповіла, що команда в черговий раз продемонструвала стійкість та рішучість ветеранів у подоланні будь-яких перешкод на їх шляху.

"Важливим є те, що ми допомагаємо ветеранам вірити в свою перемогу, рухатися до омріяних цілей, а також мотивувати оточуючих завжди прагнути більшого", — сказала вона.

Крім того, захід відвідав почесний президент всеукраїнської асоціації бойових мистецтв "Комбат самозахист ІСО"" Микола Зенцев. Він поділився своїми думками про важливість таких ініціатив. 

Учасники змагань. Фото: ico.com.ua

"Такі заходи, як SPARTAN WINTER, мають величезне значення для всього українського суспільства. Вони не лише вшановують пам’ять наших героїв, які віддали життя за Україну, але й демонструють незламність духу тих, хто повертається з фронту з пораненнями. Кожен спортивний захід повинен нагадувати про подвиг українських воїнів та надавати реальну допомогу у реабілітації наших побратимів", — зазначив він. 

Відомо, що однією з головних цілей заходу був збір коштів на протезування ветерана підрозділу активних дій KRAKEN ГУР Євгенія Шумила. Йому відірвало частину ноги внаслідок удару російського FPV-дрона. Долучитися до збору можна за посиланням

Нагадаємо, 30 листопада у Києві відбувся ярмарок Charity Fair 2025. Дипломати зібрали кошти для постраждалих від війни.

Також ми писали, що на Прикарпатті створили картину з портретами загиблих Героїв ЗСУ. Твір, що символізує зв’язок минулого і сучасності, буде виставлено на благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

спорт Київська область ветерани Змагання ГУР
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
