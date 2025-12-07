Змагання SPARTAN WINTER — ветерани ГУР взяли участь

Змагання SPARTAN WINTER. Фото: combat-ico.com.ua

Учасники Limitless, ветерани підрозділу активних дій KRAKEN Головного управління розвідки Міноборони з ампутаціями взяли участь у змаганнях SPARTAN WINTER. Вони здолали п'ять кілометрів і 20 перешкод.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Участь ветеранів ГУР у змаганнях

Як відомо, участь у змаганнях взяли Тарас Проць, Сергій Шикун, Артем Малиш та Ігор Заблуда. SPARTAN WINTER пройшли у Київській області 6 грудня під гаслом "БІЖУ ЗА". Ветерани здолали пара-рейс: п'ять кілометрів і 20 перешкод.

Участь ветеранів ГУР у змаганнях. Фото: combat-ico.com.ua

Ветерани ГУР беруть участь у змаганнях. Фото: combat-ico.com.ua

Ветерани ГУР беруть участь у змаганнях. Фото: combat-ico.com.ua

"На смузі випробувань, коли треба було повзти, іноді ловив флешбеки з воєнних часів. А так загалом все пройшло на найвищому рівні організації. Ми бігли за тих, хто не може пробігти. Поруч було багато спортсменів, які постійно підтримували, підбадьорювали нас та дякували за службу. Це мотивує!" — поділився Артем Малиш.

Водночас співзасновниця ГО "Limitless" Дар'я Донченко розповіла, що команда в черговий раз продемонструвала стійкість та рішучість ветеранів у подоланні будь-яких перешкод на їх шляху.

"Важливим є те, що ми допомагаємо ветеранам вірити в свою перемогу, рухатися до омріяних цілей, а також мотивувати оточуючих завжди прагнути більшого", — сказала вона.

Крім того, захід відвідав почесний президент всеукраїнської асоціації бойових мистецтв "Комбат самозахист ІСО"" Микола Зенцев. Він поділився своїми думками про важливість таких ініціатив.

Учасники змагань. Фото: ico.com.ua

"Такі заходи, як SPARTAN WINTER, мають величезне значення для всього українського суспільства. Вони не лише вшановують пам’ять наших героїв, які віддали життя за Україну, але й демонструють незламність духу тих, хто повертається з фронту з пораненнями. Кожен спортивний захід повинен нагадувати про подвиг українських воїнів та надавати реальну допомогу у реабілітації наших побратимів", — зазначив він.

Відомо, що однією з головних цілей заходу був збір коштів на протезування ветерана підрозділу активних дій KRAKEN ГУР Євгенія Шумила. Йому відірвало частину ноги внаслідок удару російського FPV-дрона. Долучитися до збору можна за посиланням.

