Соревнования SPARTAN WINTER — ветераны ГУР приняли участие

Соревнования SPARTAN WINTER. Фото: combat-ico.com.ua

Участники Limitless, ветераны подразделения активных действий KRAKEN Главного управления разведки Минобороны с ампутациями приняли участие в соревнованиях SPARTAN WINTER. Они преодолели пять километров и 20 препятствий.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Реклама

Читайте также:

Участие ветеранов ГУР в соревнованиях

Как известно, участие в соревнованиях приняли Тарас Проць, Сергей Шикун, Артем Малыш и Игорь Заблуда. SPARTAN WINTER прошли в Киевской области 6 декабря под лозунгом "БЕГУ ЗА". Ветераны преодолели пара-рейс: пять километров и 20 препятствий.

Участие ветеранов ГУР в соревнованиях. Фото: combat-ico.com.ua

Ветераны ГУР участвуют в соревнованиях. Фото: combat-ico.com.ua

Ветераны ГУР принимают участие в соревнованиях. Фото: combat-ico.com.ua

"На полосе испытаний, когда надо было ползти, иногда ловил флешбеки из военных времен. А так в целом все прошло на самом высоком уровне организации. Мы бежали за тех, кто не может пробежать. Рядом было много спортсменов, которые постоянно поддерживали, подбадривали нас и благодарили за службу. Это мотивирует!" —- поделился Артем Малыш.

В то же время соучредитель ОО "Limitless" Дарья Донченко рассказала, что команда в очередной раз продемонстрировала стойкость и решимость ветеранов в преодолении любых препятствий на их пути.

"Важно то, что мы помогаем ветеранам верить в свою победу, двигаться к заветным целям, а также мотивировать окружающих всегда стремиться к большему", — сказала она.

Кроме того, мероприятие посетил почетный президент всеукраинской ассоциации боевых искусств "Комбат самозащита ИСО" Николай Зенцев. Он поделился своими мыслями о важности таких инициатив.

Участники соревнований. Фото: ico.com.ua

"Такие мероприятия, как SPARTAN WINTER, имеют огромное значение для всего украинского общества. Они не только чтят память наших героев, отдавших жизнь за Украину, но и демонстрируют несокрушимость духа тех, кто возвращается с фронта с ранениями. Каждое спортивное мероприятие должно напоминать о подвиге украинских воинов и оказывать реальную помощь в реабилитации наших побратимов", — отметил он.

Известно, что одной из главных целей мероприятия был сбор средств на протезирование ветерана подразделения активных действий KRAKEN ГУР Евгения Шумило. Ему оторвало часть ноги в результате удара российского FPV-дрона. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, 30 ноября в Киеве состоялась ярмарка Charity Fair 2025. Дипломаты собрали средства для пострадавших от войны.

Также мы писали, что на Прикарпатье создали картину с портретами погибших Героев ВСУ. Произведение, символизирующее связь прошлого и современности, будет выставлено на благотворительный аукцион в поддержку ВСУ.