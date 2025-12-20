Бойцы ГУР в Киеве получили дроны от украинских ресторанов

Бойцы ГУР получили помощь от украинских ресторанов. Фото: Новини.LIVE

Бойцы Главного управления разведки 20 декабря в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве получили вторую часть из 100 FPV-дронов, собранных в рамках акции "Смачно, бо на дрони!". Беспилотники передали волонтеры благотворительного фонда "Сучасна Україна".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, которая присутствовала на мероприятии.

Помощь для ГУР от украинских ресторанов

"Мы выражаем искреннюю благодарность каждому, кто присоединился к этому сбору. Это не просто средство для уничтожения, это — маленький шаг для нашей большой победы. Каждый боец отдает самое ценное — свою жизнь, поэтому все, что вы делаете, вы прежде всего делаете для того, чтобы сохранить жизнь. И это не просто материальная помощь. Это наша вера в то, что мы не одни в этой борьбе. Спасибо", — сказал боец спецподразделения "Шаман".

SECRET BOXы для бойцов ГУР. Фото: Новини.LIVE

Передача дронов бойцам ГУР. Фото: Новини.LIVE

В то же время глава фонда "Сучасна Україна" Владимир Гавриш заявил, что синергия бизнеса и неравнодушных людей помогла закупить для наших разведчиков 100 SECRET BOXов. С помощью этих дронов, украинские бойцы смогут эффективно выполнять задачи.

"Нам это удалось, мы смогли привлечь более 170 заведений питания, объединить простых украинцев, которые питаются и хотят поддержать наши ВСУ, в частности, разведчиков. Собственно, эта синергия дала максимальный результат для того, чтобы наши разведчики могли выполнять задачи с поддержкой этих дронов. Это современные дроны, на оптоволокне и сразу идут с боевой частью", — отметил Гавриш.

SECRET BOXы для украинских разведчиков. Фото: Новини.LIVE

SECRET BOXы с дронами. Фото: Новини.LIVE

Что известно об акции

Известно, что кампания "Смачно, бо на дрони!" была запущена в День военной разведки Украины — 7 сентября, при содействии ГУР. Ее главная цель — объединить заведения питания по всей стране, чтобы вместе обеспечить украинских разведчиков современными FPV-дронами.

Так, эта кампания объединила более 170 ресторанов, кафе, баров и гостинично-ресторанных комплексов со всей Украины. Кроме того, к сбору также присоединились бизнесы из других сфер.

Заведения собирали средства на SECRET BOXы — готовые комплекты ударных FPV-дронов, подобранные под конкретные нужды подразделений разведки. Стоимость одного BOXа — 50 000 грн.

