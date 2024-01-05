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Словаччина поставить в Україну велику партію гуманітарної допомоги

5 січня 2024 15:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу - до неї увійде
Гуманітарна допомога Україні. Фото: Klymenko Time
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Словаччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на 203 тисяч євро. До нього увійдуть харчові продукти, аптечки, одяг.

Про це повідомляє МЗС Словаччини.

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У повідомленні йдеться, що Словаччина оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги у сумі 203 492 євро.

У складі 21-тонного постачання знаходяться:

  • генератори,
  • теплові прилади,
  • одяг
  • Медичні набори.

Все вищезгадане буде надано Вселенським пастирським служінням та Збройними Силами Словаччини.

Також у пакет допомоги включено: харчові продукти, бутельована вода та одяг, надані Міністерством внутрішніх справ Словаччини.

"Цю допомогу буде направлено Міністерству охорони здоров'я України в Києві, МВС України у Львові, Регіональному підприємству Донецьктеплокомуненерго в Донецьку, а також муніципалітету міста Покровськ у Донецькій області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кабмін Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги українським біженцям. Вона діятиме до 30 квітня 2024 року.

Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.

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