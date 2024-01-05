Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу - до неї увійде

Словаччина поставить в Україну велику партію гуманітарної допомоги
Словаччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на 203 тисяч євро. До нього увійдуть харчові продукти, аптечки, одяг.
Про це повідомляє МЗС Словаччини.
Словаччина передасть Україні пакет гуманітарки — що в неї входить
У повідомленні йдеться, що Словаччина оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги у сумі 203 492 євро.
У складі 21-тонного постачання знаходяться:
- генератори,
- теплові прилади,
- одяг
- Медичні набори.
Все вищезгадане буде надано Вселенським пастирським служінням та Збройними Силами Словаччини.
Також у пакет допомоги включено: харчові продукти, бутельована вода та одяг, надані Міністерством внутрішніх справ Словаччини.
"Цю допомогу буде направлено Міністерству охорони здоров'я України в Києві, МВС України у Львові, Регіональному підприємству Донецьктеплокомуненерго в Донецьку, а також муніципалітету міста Покровськ у Донецькій області", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Кабмін Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги українським біженцям. Вона діятиме до 30 квітня 2024 року.
Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.
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