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Словакия поставит в Украину крупную партию гуманитарной помощи

5 января 2024 15:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Словакия предоставит Украине гуманитарную помощь - в нее войдет
Гуманитарная помощь для Украины. Фото: Klymenko Time
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Словакия передаст Украине пакет гуманитарной помощи на 203 тысячи евро. В него войдут продукты питания, аптечки, одежда.

Об этом сообщает МИД Словакии.

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В сообщении говорится, что Словакия объявила о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму 203 492 евро.

 В составе 21-тонной поставки находятся: 

  • генераторы, 
  • тепловые приборы, 
  • одежда
  • медицинские наборы.

Все вышеуказанное будет предоставлено Вселенским пастырским служением и Вооруженными Силами Словакии. 

Также в пакет помощи включены: продукты питания, бутилированная вода и одежда, предоставленные Министерством внутренних дел Словакии. 

"Эта помощь будет направлена Министерству здравоохранения Украины в Киеве, МВД Украины во Львове, Региональному предприятию Донецктеплокоммунэнерго в Донецке, а также муниципалитету города Покровск в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, что Кабмин Болгарии продлил программу гуманитарной помощи украинским беженцам. Она будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.

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